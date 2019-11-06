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أخبار العالم

بـ 90 مليون دولار.. محطة عائمة لإصلاح السفن فى إسرائيل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:50 ص
محطة عائمة لإصلاح
محطة عائمة لإصلاح السفن فى إسرائيل
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سمر صالح
ذكرت القناة السابعة العبرية اليوم الأربعاء أن دائرة المشتريات في وزارة الجيش الإسرائيلي وقعت عقد مع شركة إنشاء أحواض السفن بقيمة 90 مليون دولار لإنشاء منصة بحرية لإجراء فحوصات على السفن والغواصات وصيانتها وإصلاحها في البحر.

وقالت القناة 7 العبرية أن الانتهاء من المشروع المحطة العائمة سيتم في غضون عامين.

وأوضحت أنه تم تصميم المحطة من حيث الحجم والخصاص لحمل السفن الجديدة، كما سيسمح بتركيب جميع الأنظمة القتالية الإسرائيلية المخطط لها على السفن وتمكين الصيانة والدعم لمدة 10 سنوات.
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