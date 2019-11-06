%44 من قراء صدى البلد يتوقعون فوز محمد صلاح بجائزة أفضل هدف بـ نورث ويست

نشر موقع "صدى البلد" استطلاعًا للرأي حول توقعات الجمهور بفوز اللاعب الدولي محمد صلاح بجائزة أفضل هدف ضمن جوائز الشمال الغربي لكرة القدم بإنجلترا (نورث ويست) لعام 2019.



وجاء نص الاستطلاع كالتالي: "هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة أفضل هدف ضمن جوائز نورث ويست؟".



وأظهرت نتائج الاستطلاع توقع نسبة 50% من القراء عدم فوز محمد صلاح، فيما توقع 44% له الفوز، وعبر 6% عن عدم اهتمامهم.



وينافس الهدف الذي سجله الدولي المصري محمد صلاح من تصويبة صاروخية في شباك تشيلسي، على الجائزة بقوة.



وجاء الهدف الذي سجله الفرعون المصري، في شباك تشيلسي أبريل الماضي، بالمباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-0 على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم الاثنين المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري.