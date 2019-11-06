Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

%44 من قراء صدى البلد يتوقعون فوز محمد صلاح بجائزة أفضل هدف بـ نورث ويست

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:37 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" استطلاعًا للرأي حول توقعات الجمهور بفوز اللاعب الدولي محمد صلاح بجائزة أفضل هدف ضمن جوائز الشمال الغربي لكرة القدم بإنجلترا (نورث ويست) لعام 2019.

وجاء نص الاستطلاع كالتالي: "هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة أفضل هدف ضمن جوائز نورث ويست؟".

وأظهرت نتائج الاستطلاع توقع نسبة 50% من القراء عدم فوز محمد صلاح، فيما توقع 44% له الفوز، وعبر 6% عن عدم اهتمامهم.

وينافس الهدف الذي سجله الدولي المصري محمد صلاح من تصويبة صاروخية في شباك تشيلسي، على الجائزة بقوة.

وجاء الهدف الذي سجله الفرعون المصري، في شباك تشيلسي أبريل الماضي، بالمباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-0 على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم الاثنين المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري.
%44 من قراء صدى البلد يتوقعون فوز محمد صلاح بجائزة أفضل هدف بـ نورث ويست
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساديو ماني يسجل هدف ليفربول الثاني أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي ..فيديو

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.. فيديو

ليفربول يضرب شباك نيوكاسل بثلاثية في الدوري الإنجليزي..فيديو

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. فيديو

ملخص لمسات محمد صلاح اليوم أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.. فيديو

ملخص مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد .. ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

احترس هذه الأسباب تؤدى لألام أسنان الأطفال .. تعرف على طرق العلاج

تركي آل الشيخ يرد على ألقاب الشوال والغريب ومكنة فلوس

7 فوائد لتناول البيض يومياً على الإفطار

هل الرجل مكلف بـ تحمُّل نفقات حج زوجته أو عمرتها؟ علي جمعة يجيب

3 حالات تؤدي لـ سحب السيارة والحبس 6 أشهر بـ قانون المرور الجديد

أزمة الكأس ليست الأولى.. إيهاب أمين بطل أزمات الأهلي والزمالك في السلة

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد بالصور.. مرحاض ذهبي مرصع بـ40 ألف ماسة للبيع مقابل هذا السعر

بفستان كرانيش.. حلا شيحة تبرز جمالها

بقفطان مغربى أبيض مبهر.. أصالة تشعل إنستجرام