Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تدمير بنية المقاومة في غزة.. عضو بالكنيست يطالب إسرائيل بضرب القطاع

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:38 م
تدمير بنية المقاومة
تدمير بنية المقاومة في غزة
Advertisements
سمر صالح
قالت القناة 7 العبرية، اليوم الأربعاء، أن عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب البيت اليهودي موتي يوغيف، طالب بتدمير البنية التحتية للمقاومة في قطاع غزة.

وتساءل يوغيف: "متى يجب على إسرائيل تدمير البنية التحتية للمقاومة في قطاع غزة، وسيتعين عليها تحمل المسؤولية الإنسانية هناك، ونعيد القبضة الإسرائيلية الحازمة ونفرض السيطرة عليه".

وأشار إلى أنه بعد مغادرة المستوطنين المستوطنات في قطاع غزة خلال الانسحاب عام 2005 ازداد التصعيد ضد إسرائيل واشتدت حدته في الضفة أيضًا.

ودعا يوغيف أي حكومة إسرائيلية ستشكل إلى حماية أمن مستوطني غلاف قطاع غزة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. 11 صاروخا على إسرائيل.. وصافرات الإنذار تدوي

ترشيحاتنا

روسيا تستولي على مقلاع داوود الإسرائيلي بهذه الطريقة

احترس هذه الأسباب تؤدى لألام أسنان الأطفال .. تعرف على طرق العلاج

لكل اسم حكاية.. أولاد صقر في الشرقية طائر جارح أم عائلة عريقة

نصيحة لمريض السمنة.. 5 حيل مجربة لنسف الدهون

حكم تقديم الطعام في العزاء.. الإفتاء: يَحرُم في حالتين ويكره على هذه الصورة

الإسكان: طرح شقق لمحدودي الدخل بالقاهرة والجيزة 2020.. اعرف التفاصيل

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد بالصور.. مرحاض ذهبي مرصع بـ40 ألف ماسة للبيع مقابل هذا السعر

بفستان كرانيش.. حلا شيحة تبرز جمالها

بقفطان مغربى أبيض مبهر.. أصالة تشعل إنستجرام