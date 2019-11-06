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تعليم

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة يكشف سبب ترشحه مرة ثانية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:44 م
أحمد ايهاب رئيس اتحاد
أحمد ايهاب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أعلن أحمد إيهاب، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، ترشحه في انتخابات اتحاد الطلاب مرة ثانية، والتي بدأت يوم 30 أكتوبر الماضي والمقرر أن تستمر حتى 14 نوفمبر الجارى.

وأوضح أحمد إيهاب لـ"صدى البلد" أن سبب الترشيح مرة أخرى هو رغبته في استكمال الأنشطة التي بدأها العام الماضي لخدمة الطلاب، مؤكدا أن هناك خدمات عديدة يريد تنفيذها للطلاب الجدد لمساعدتهم في المشاركة في الأنشطة الطلابية.

وقال إنه خلال فترة توليه رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة العام السابق تمكن من الوصول إلى فئة كبيرة من الطلاب، ولكن ليس جميعهم، والوصول لجميع الطلاب هو الهدف الأساسي له في الترشح مرة أخرى.

وكان اتحاد طلاب جامعة القاهرة في العام السابق نجح في تنظيم كأس اتحاد الجامعة لكرة القدم على مستوى كليات الجامعة، كما تمكن من الحصول على قرار خصم ٣٠٪؜ للكورسات بمركز اللغات والترجمة لجميع طلاب الجامعة، بالإضافة إلى تنظيم معسكر تدريبي لإعداد قادة المستقبل تحت عنوان "تطوير العقل المصري (٣)".

وعلى الجانب الترفيهي، فقد نظم الاتحاد مهرجان المسرح للعروض المسرحية الطويلة على مستوى كليات الجامعة وكرنڤال يوم اليتيم تحت مسمى "يوم مع أولادنا" والعديد من المسابقات الفنية والثقافية.

وتم عمل أكثر من ندوة تدريبية تحت رعاية اتحاد الجامعة وحملة للتبرع بالدم لصالح معهد الأورام على مستوى الجامعة وتنظيم المهرجان الكشفي الأربعين لجوالي كليات الجامعة والمهرجان الإرشادي الثامن والعشرين لجوالات كليات الجامعة.

كما تمكن اتحاد طلاب جامعة القاهرة من توفير فرص لطلاب جامعة القاهرة المتميزين لحضور الندوات والمؤتمرات الرئاسية برعاية اتحاد طلاب الجامعة والاتفاق مع بعض رموز الكرة المصرية لإقامة إيڤينت رياضي كبير بالجامعة، وكان منهم الكابتن أحمد شوبير.
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