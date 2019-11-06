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أخبار العالم

دون حل الكنيست أو انتخابات ثالثة.. اقتراح جديد لحل أزمة نتنياهو وجانتس

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:36 م
نتنياهو وجانتس
نتنياهو وجانتس
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سمر صالح
يلتقي اليوم طاقما التفاوض عن تحالف "كاحوال لافان"" و"الليكود" للمرة الثالثة على التوالي للتفاوض على تشكيل حكومة وحدة وغدا سيعقد لقاء بين بيني جانتس وأفيغدور ليبرمان.

ويواصل جانتس محادثاته لتشكيل حكومة ومع ذلك ، إذا تنجح فرص تشكيل حكومة وحدة او حتى فشل خيار حكومة الأقلية ، فإن هناك خيارين انتخابات جديدة للكنيست ، أو انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء دون حل الكنيست".

وأقترح رؤساء أحزاب تحالف اليمين اجراء انتخابات لرئاسة الوزراء فقط، يتنافس فيها بنيامين نتنياهو وبيني جانتس، بدون حل الكنيست ويدعم هذه الفكرة رئيس حزب العمل عامير بيرتس أيضا .

ومن جهته قال مقرب من نتنياهو ان الاقتراح سخيف، لأن من سيتم انتخابه سيبقى بحاجة الى اغلبية في الكنيست، مضيفًا أن بيرتس نفسه سبق وأعلن أنه لن ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو حتى وإن فاز.

وامام جانتس اسبوعين لاكمال عملية تشكيل الحكومة واذا لم يفلح في هذه المهمة فان التفويض سيعود الى الكنيست لمدة 21 يوما حيث سيكون باستطاعة اي نائب ان يحاول الحصول على توقيعات غالبية 61 نائبًا ليقدمها الى الرئيس وفي حال عدم حصول ذلك فان الكنيست ستحل مرة اخرى وستجرى جولة ثالثة من الانتخابات .

ونشرت القناة الثانية نتائج استطلاع جديد للرأي، أظهر تقدمًا طفيفا لنتنياهو، على جانتس، في حال جرت الانتخابات المباشرة، لانتخاب رئيس الحكومة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، قال 40% من الإسرائيليين إنهم سيصوتون لنتنياهو، مقابل 36% لجانتس، وأجاب 24% أنهم لا يعرفون.

وفي ذات السياق، نشرت القناة السابعة، صباح اليوم، نتائج استطلاع جديد، أظهر أن نسبة 39% من الإسرائيليين، يعتقدون أن نتنياهو هو السبب في فشل التوصل الى تشكيل حكومة وحدة.
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