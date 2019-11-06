أحمد السيد: احترفت بالصدفة.. وكرتان أوقفتا انتقالي لمزارع دينا

وقال أحمد السيد، في تصريحاته: "وبالفعل ذهبت للاختبارات وقابلت هناك الكابتن فتحي عماشة، وكان مسئولا عن قطاع الناشئين بنادي النيل في ذلك الحين".





أكد أحمد السيد، لاعب النادى الأهلي السابق، أن احترافه لكرة القدم جاء عن طريق المصادفة، حيث نصحه أحد أصدقائه في المرحلة الإعدادية، بالتوجه إلى نادي النيل والالتحاق باختبارات قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أنه تردد في البداية في الذهاب للنادي وخوض أي اختبارات.وأضاف: "أول ما شافني قالي هو ده سنك فعلًا.. قولتله آه، قالي طب هات شهادة الميلاد بتاعتك، لأنني حينها كنت طويل القادمة للغاية مقارنة بمن هم في نفس عمري، لذا كل من يراني كان يشعر أن هناك فارقا كبيرا بين طولي وسني، وبالفعل ذهبت لوالدتي وأحضرت له الأوراق المطلوبة وتم قيدي بالنادي على الفور، ومن هذه اللحظة بدأت ألعب مع جميع الفئات العمرية من 10 سنوات وحتى 16 عامًا، فقد كان الجميع يطلب مني النزول معه في المباريات".وتابع: "ظللت هكذا لفترة، إلى أن جاء اليوم الذي قررت فيه أنا ولاعب آخر الذهاب لاختبارات الناشئين بالنادي الأهلي، وفي الحقيقة اختبارات الأهلي كانت مختلفة كثيرًا عن الوقت الحالي، يعني مثلًا أبقى ماشي بالكرة، يجي واحد زميلي معايا في نفس الفرقة يروح زاققني وواخدها مني، علشان يثبت إنه هو كويس وأحسن، فعمرك ما هتبان بسهولة، وبالفعل قمت بالاختبارات لمدة ثلاث سنوات متتالية ولم يتم قبولي خلالها أبدًا".وأكمل: "إلى أن عرض عليَّ الانضمام إلى نادي مزارع دينا الرياضي، وبالفعل ذهبت للاختبار وتجاوزته، وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من إجراءات انتقالي للنادي، إلا أنه تم إيقاف الصفقة بسبب الاختلاف على «كورتين قدم بس»! فقد كانت أمور التعاقد بين الأندية مختلفة كثيرًا عن الوقت الحالي، الأمر كان أشبه بمقايضة".