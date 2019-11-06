صاحب برونزية العرب في المواي تاي: أعشق أفلام الأكشن وأحلم أن أكون بطلا عالميا.. فيديو

قال أحمد مشرف، صاحب برونزية العرب فى "المواي تاي"، إنه منذ طفولته وهو عاشق لأفلام الأكشن والعنف بأنواعها، موضحا أنه يحلم بأن يصبح بطلًا مثل أبطال الأفلام التى شاهدها.



وأضاف أحمد مشرف، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أنه مارس العديد من ألعاب الفنون القتالية منها الكاراتيه، وحصل على الحزام الأسود بها، بالإضافة إلى "الكونج فو" والبوكس.



وأكد صاحب برونزية العرب فى "المواى تاى"، أنه حصد العديد من الجوائز الخاصة بألعاب الفنون القتالية الدولية، حتى وصل لأعلى مستوى في لعبة "المواى تاى"، وهى من أفضل وأخطر ألعاب الفنون القتالية، وفاز ببرونزية العرب باسم مصر.



وأوضح أن لعبة "المواى تاى" من أقوى الألعاب على مستوى العالم، ولكنها تراعي المحافظة على سلامة اللاعبين أثناء الجولة، لافتًا إلى أن التجهيز للبطولة تم قبل السفر بحوالي شهرين ونصف الشهر والتوفيق تم بحمد الله.