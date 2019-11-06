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فن

الجمهور يغازل لطيفة: انتي بتكبري ولا بتصغري.. شاهد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:10 م
لطيفة
لطيفة
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة لطيفة صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت لطيفة في الصورة بمكياج سميك، حاز على إعجاب متابعيها علقا عليها قائلا: "والله توحشتكم وما يشغلني عنكم كان .....ايه؟؟؟؟ حد يقلي".

وجاءت التعليقات على الصورة كالآتي: "ماشاء الله ايه الجمال ده"، "انتي بتكبري ولا بتصغري؟؟؟".. "بحبك مووووت".. "أحلي لطيفة وأحلى صوت".. "فنانة الإحساس والصوت المميز".

وطرحت لطيفة ألبومها الجديد "شاغلني"، الذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الموزع أحمد عاطف، والموزع مونتي، وأحمد يوسف، والموزع أحمد دياب، والملحن محمدي، والشاعر عمرو المصري، والشاعرة ابتسام محروس، والشاعر إبراهيم شتا، والملحن محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.
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