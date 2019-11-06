المحكمة العليا البريطاني تلغي قرار حظر التظاهرات في العاصمة لندن

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الأربعاء، بعدم قانونية قرار شرطة العاصمة البريطانية لندن بحظر تظاهر جماعة تمرد ضد الانقراض، الداعمة للبيئة في المدينة.



وقالت المحكمة العليا وفق ما نقلته صحيفة اندبندينت البريطانية إن القرار الذي اتخذته الشرطة في لندن بحظر تظاهرات الجماعة غير قانوني، وليس من حقها ذلك، وهو ما يمنح جماعة تمرد ضد الإنقراض حق مقاضاة الشرطة البريطانية بسبب القبض على بعضهم، ومنعهم من التظاهر.



وكانت شرطة العاصمة البريطانية لندن قررت حظر تظاهرات جماعة تمرد ضد الإنقراض في لندن، وذلك عقب الاحتجاجات التي شهدتها المدينة من قبل جماعات الدفاع عن البيئة في أكتوبر الماضي.



وفرضت شرطة العاصمة البريطانية شروطًا تجعل تجمع شخصين أو أكثر غير قانوني، وهو ما قررت المحكمة العليا عدم قانونيته.



