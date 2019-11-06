Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المحكمة العليا البريطاني تلغي قرار حظر التظاهرات في العاصمة لندن

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:36 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الأربعاء، بعدم قانونية قرار شرطة العاصمة البريطانية لندن بحظر تظاهر جماعة تمرد ضد الانقراض، الداعمة للبيئة في المدينة.

وقالت المحكمة العليا وفق ما نقلته صحيفة اندبندينت البريطانية إن القرار الذي اتخذته الشرطة في لندن بحظر تظاهرات الجماعة غير قانوني، وليس من حقها ذلك، وهو ما يمنح جماعة تمرد ضد الإنقراض حق مقاضاة الشرطة البريطانية بسبب القبض على بعضهم، ومنعهم من التظاهر.

وكانت شرطة العاصمة البريطانية لندن قررت حظر تظاهرات جماعة تمرد ضد الإنقراض في لندن، وذلك عقب الاحتجاجات التي شهدتها المدينة من قبل جماعات الدفاع عن البيئة في أكتوبر الماضي.

وفرضت شرطة العاصمة البريطانية شروطًا تجعل تجمع شخصين أو أكثر غير قانوني، وهو ما قررت المحكمة العليا عدم قانونيته.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد معتقلي الاحتجاجات في بريطانيا إلى 276 شخصًا على الأقل

ترشيحاتنا

هل الرجل مكلف بـ تحمُّل نفقات حج زوجته أو عمرتها؟ علي جمعة يجيب

إيهاب أمين: ما فعلته أمام الزمالك عادي.. وهذا موقفي من التشبيه بـ رمضان صبحي

اللقطات الأولى لحادث سياح اليمن.. شاهد

اتحاد كرة السلة ينتظر تقرير حكم مباراة الأهلي والزمالك لفرض العقوبات

حدث ليلاً | تركي آل الشيخ يرد على لقب شوال الرز.. انتهاء الأزمة بين هواوي وأمريكا.. وفتاة العياط تغادر مركز الشرطة بعد 4 أشهر حبسًا

أحلى من المحلات.. طريقة سريعة لتحضير الشاورما

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد بالصور.. مرحاض ذهبي مرصع بـ40 ألف ماسة للبيع مقابل هذا السعر

بفستان كرانيش.. حلا شيحة تبرز جمالها

بقفطان مغربى أبيض مبهر.. أصالة تشعل إنستجرام