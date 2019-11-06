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رياضة

الشرقية يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمباراة ميت خاقان

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:35 م
الشرقية
الشرقية
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عبدالله هشام
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية تدريباته اليوم الأربعاء، في الثالثة عصرًا على ملعب استاد الزقازيق استعدادًا لمباراة ميت خاقان، على ملعب ضمن مباريات الأسبوع الخامس من المجموعة العاشرة من دوري الدرجة الثالثة.

وجاء قرار الجهاز الفنى بقيادة مصطفى مزيكا، المدير الفني لفريق باستئناف التدريبات اليوم وعدم الراحة عقب مباراة الأمس التي انتهت بإلغاء حكم المباراة بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة من اعتراضات من لاعبي فريق فاقوس والجهاز الفني على قرار ضربة الجزاء التي احتُسبت لفريق الشرقية قبل نهاية المباراة بدقائق فى انتظار قرار لجنة المسابقات بشأن هذه المباراة.

وتقام مباراة ميت خاقان السبت القادم على ملعب ميت خاقان بالمنوفية.
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