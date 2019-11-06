وزير الكهرباء: 4 مليارات دولار لتدعيم شبكات النقل والتوزيع

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء المصرى يعمل فى الوقت نفسه على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.



وأضاف الدكتور محمد شاكر، خلال كلمته فى المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجارى للطاقة فى الوطن العربى، أنه في سبيل ذلك تم تخصيص أكثر من 4 مليارات دولار لإنجاز هذا الهدف، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى نهاية 2018 حيث تم:



- إضافة خطوط هوائية جهد 500 كيلوفولت بإجمالى أطوال 2740 كيلومترا، أى ما يفوق إجمالي أطوال الشبكة القائمة على ذات الجهد حتى عام 2014 والبالغة 2364 كيلومترا، وجار إنشاء خطوط بإجمالى أطوال 902 كم من المتوقع دخولها الخدمة نهاية هذا العام.



- إضافة محطات محولات جهد 500 كيلوفولت بما يمثل 4 أضعاف ما تمت إضافته خلال ستون عامًا مضت حتى 2014.



وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.



وأكد أنه جار العمل حاليًا على إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء تغطى جميع أنحاء الجمهورية حتى عام 2025، كما يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب حوالى 250 ألف عداد ذكى نطاق ست شركات توزيع، كما تم حتى الآن تركيب حوالى 8.4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.

