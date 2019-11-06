بدء مؤتمر إطلاق Xiaomi Mi Note 10 فى إسبانيا

وبحسب موقع "جى إس إم آرينا" التقنى، سيتم اليوم، الأربعاء، إطلاق هاتفى Note 10 وCC9، أما هاتف Note 10 فسيأتى بثلاثة إصدارت مختلفة، سعات 64 و 128 و256 جيجابايت.

انطلق، منذ قليل، مؤتمر إطلاق هاتف Xiaomi Mi Note 10 رسميًا فى العاصمة الإسبانية مدريد، بعدما نشر الحساب الرسمى للشركة الصينية على "تويتر" رابط البث البمباشر للحدث.وهناك تسريبات حول إطلاق هاتف Note 10 Pro، الذى سيأتى بكاميرا بدقة 108 ميجابيكسل لأول مرة، ولكن الأمر ليس مؤكدًا بعد.يمكنك مشاهدة الحدث مباشرةً من هنا