آخرهم كاتي بيرى.. سيوة قبلة الرؤساء ومشاهير العالم

سيوة واحة الأحلام على أرض محافظة مطروح، وقبلة الرؤساء ومشاهير العالم، توج فيها الإسكندر الأكبر وزارها عباس حلمي والملك فاروق والسادات ومبارك.



قضى بها الأمير تشارلز يومين وزار المناطق السياحية بها، ومؤخرا استمتعت المغنية الأمريكية كاتي بيري بعيون المياه بالواحة.



واحة سيوة دائما ما تبوح بأسرارها، فهي إحدى واحات مصر في قلب الصحراء، والتي تمتلك العديد من المقومات السياحية والطبيعية والعلاجية التي جعلت منها نقطة فريدة بمصر.



فواحة آمون "سيوة" تمتلك العديد من المناطق الأثرية والتاريخية والتي تتفرد بها، مما ساهم في الإقبال السياحى عليها.



ومازالت واحة سيوة تحافظ على طابعها البيئي، مما جعلها منطقة مميزة عن غيرها من مدن المحافظة ومصر، خاصة للشخصيات العالمية.



وحازت واحة سيوة في الصحراء الغربية المصرية، اهتمام العديد من الشخصيات المحلية والدولية لزيارتها، في ظل الأساطير التي أحاطت بها طوال تاريخها، ومن بينهم:



إسكندر الأكبر

توج الإسكندر الأكبر بالواحة بعد أن استولى على مصر وشرع في إنشاء مدينة الإسكندرية، حلم أنه يزور معبد آمون في سيوة، وخرج بالفعل بموكبه من الإسكندرية في طريقه للواحة، وفور وصوله إلى سيوة، تويج بمعرفة كهنة آمون فى القاعة التى أعدت لذلك ومازالت آثارها قائمة ولقب بـ"ابن آمون" ولبس تاج آمون وهو على شكل رأس كبش ذي قرنين، فلقب منذ هذه اللحظة الإسكندر ذي القرنين وتنبأ له كهنة المعبد أنه سوف يكون السيد على العالم كله في ذلك الوقت وهي النبوءة التي تحققت.



عباس حلمى الثانى

كما قام عباس حلمى الثانى بزيارة لواحة سيوة عام 1921، وأمر خلال الزيارة بناء المسجد الكبير الملقب باسم سيدى سليمان.



الملك فاروق

كما قام الملك فاروق بيارة غير رسمية لواحة سيوة أثناء قيامه برحلة صيد، حيث تفقد الواحة وأهم معالمها السياحية والأثرية.



الرئيس السادات

كما قام الرئيس محمد أنور السادات بزيارة لواحة سيوة منتصف السبعينات، حيث أمر بإنشاء طريق لواحة سيوة يربطها بمحافظة مطروح، كما خصص طائرة لنقل المواطنين من سيوة إلى مطروح نظير مبالغ رمزية.



الرئيس مبارك

زار الرئيس محمد حسنى مبارك، واحة سيوة عام 1996 وتفقد خلالها الواحة واستمع خلال الزيارة إلى حل مشكلة الصرف الزراعى بالواحة وكلف وزارة الرى بحل المشكلة، بالإضافة إلى افتتاح أحد مصانع المياه، كما قامت السيدة سوزان مبارك بإنشاء المركز الحضاري ومركز المشغولات اليدوية، كما قام نجله جمال بزيارة الواحة بعد زفافه وقضى بها 4 أيام.



الأمير تشارلز

كما زار الأمير تشارلز، ولى عهد بريطانيا، وقرينته، واحة سيوة عام 2006 فى زيارة استغرقت يومين، وتفقد الميادين وأعمال الإنشاءات بالواحة وعيون المياه، كما زار منطقة شالى "سيوة القديمة" ومعبد آمون.



المغني الأمريكي آشر

قام مؤخرا المغنى الأمريكى الشهير آشر ريموند بزيارة لواحة سيوة وقضى عدة أيام، وقام بنشر صور له على حساباته الشخصية أثناء قضاء إجازته من قلب واحة سيوة، منها صورة وهو يسبح فى بحيرة أدرار املال أو الجبل الأبيض، بالإضافة إلى تفقده العديد من المناطق السياحية والأثرية، وأخيرا المطربة العالمية كاتي بيري، كما زار الواحة العديد من الفنانين.



ويقول شعبان معرف، رئيس مدينة سيوة السابق، إن زيارة المشاهير فى العالم لواحة سيوة تسهم فى تنشيط السياحة الخارجية لسيوة بشكل كبير، حيث يقومون عادة بنشر ذلك على حساباتهم الشخصية التى يتابعها الملايين من محبيه فى جميع دول العالم، مما يكون له أكبر الأثر فى الترويج للمحافظةعامة وسيوة خاصة.



وأضاف شعبان معرف أن من أهم الزيارات التي كان لها دور كبير زيارة الأمير تشارلز، والتى كانت حديث العالم ونتج عنها وصول أفواج من السائحين لواحة سيوة.



كما صورت حلقات مسلسل "كفر دلهاب" في فندق جعفر والذي لاقى اهتماما كبيرا به نظرا للمناظر الخلابة بالمواقع التي تم تصويرها بالمسلسل.