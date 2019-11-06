Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الإسماعيلي يخضع لبرنامج تأهيلي للتخلص من الإصابة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:11 م
صدى البلد
Advertisements
حبيبة معتز
يخضع اللاعب محمد حمدي زكي نجم النادي الإسماعيلي، لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للتخلص من الإصابة التي يعاني بإجهاد في العضلة الضامة.

وتعاقد النادي الإسماعيلي مع حمدي زكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن لم يقدم اللاعب نفسه لجماهير الدراويش حتي الآن.

جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي يستعد بقوة لمباراة الاتحاد السكندري، التي ستقام يوم 30 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعارة نجم الإسماعيلي لـ نادي الأوليمبي لمدة موسم

رسمياً.. الترجي التونسي يطلب التعاقد مع جناح الإسماعيلي.. شاهد

الإسماعيلي يفاوض مهاجما صربيا لتدعيم الفريق قبل غلق القيد

صبري المنياوي: الأمور المالية سبب تعثر المفاوضات مع نجم الأهلى

ضربة موجعة لـ الإسماعيلي قبل مواحهة الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

لو بتفكر في موبايل جديد.. أفضل هواتف يمكن شراؤها من سامسونج

اخبار الفن| إغماء نرمين الفقي .. وياسمين صبري تقف على يديها

مميزات جديدة من واتساب للمستخدمين في التحديث الجديد.. صور

حدث ليلاً | تركي آل الشيخ يرد على لقب شوال الرز.. انتهاء الأزمة بين هواوي وأمريكا.. وفتاة العياط تغادر مركز الشرطة بعد 4 أشهر حبسًا

بعد إطلاق CC9 Pro رسميا .. تعرف على مواصفاته وسعره

بمساحة ٩ م وعمق 3 م.. هبوط أرضى يتسبب في إصابة سائق وتباع برأس غارب

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدعى إصابتها بالسرطان للحصول على تبرعات.. وكان هذا عقابها

آخرهم كاتي بيرى.. سيوة قبلة الرؤساء ومشاهير العالم

بمساحة ٩ م وعمق 3 م.. هبوط أرضى يتسبب في إصابة سائق وتباع برأس غارب