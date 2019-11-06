نجم الإسماعيلي يخضع لبرنامج تأهيلي للتخلص من الإصابة

يخضع اللاعب محمد حمدي زكي نجم النادي الإسماعيلي، لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للتخلص من الإصابة التي يعاني بإجهاد في العضلة الضامة.



وتعاقد النادي الإسماعيلي مع حمدي زكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن لم يقدم اللاعب نفسه لجماهير الدراويش حتي الآن.



جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي يستعد بقوة لمباراة الاتحاد السكندري، التي ستقام يوم 30 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.