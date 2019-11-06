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رياضة

الإسماعيلي ممنوع من حسم أي صفقة في يناير بفرمان من ميودراج

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:10 م
ميودراج يسيتش
ميودراج يسيتش
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حبيبة معتز
أعطي المدرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي فرمانا قويا لمجلس إدارة الدراويش، بعدم حسم أي صفقة في يناير المقبل الإ بعد الرجوع إليه والبت في الأمر.

ويستعد الإسماعيلى بقوة لمباراة الاتحاد السكندري، التي ستقام يوم 30 نوفمبر الجاري، علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الإسماعيلي منذ فترة كبيرة عن لاعب يلعب في مركز الظهير الأيسر لسد النقص في هذا المركز بالفريق، والذي جعل المدرب الصربي مضطرا للعب بالمدافع إبراهيم أبو اليزيد في هذا المركز.

وتعاقد النادي الإسماعيلي مع عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليس من ضمنهم ظهير أيسر الأمر الذي شكل مشكلة كبيرة للجهاز الفني للدراويش.
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