صفات نجوم برج العقرب.. أحمد حلمي ومنى زكي يتفقان في الحب والصداقة.. والهدوء والصدق يميزان إليسا



يتمتع برج العقرب بشخصية هادئة وموزونة، ويسعى بكل قوة للوصول للهدف الذي يريد أن يحققه، وهو عاطفي وحساس بشكل كبير.



من نقاط قوته صادق، ووفي بشكل كبير لمن حوله، وعاطفي، وعنيد، بالإضافة إلى أنّه يتمتّع بشخصية قوية.



وأبرز المظاهر الشخصية لبرج العقرب عينان ساحرتان، ومن الأمور التي يحبها، أن يكون على حق دائمًا، وأن يسمع الحقيقة.



واللافت أن نجوم برج العقرب من النساء والرجال يتفقون بشكل كبير في الحب والصداقة بسبب عشقهم المشترك للعديد من الاشياء.



-أحمد حلمي ومنى زكي



يحل يوم 14 نوفمبر عيد ميلاد النجمين أحمد حلمي ومنى زكي اللذين أصبحا أهم ثنائي في الوسط الفني، وكلاهما ينتميان لبرج العقرب ولهذا السبب تمتعت حياتهما الزوجية بالتفاهم والحب والاحترام.



ويسعى احمد حلمي ، طوال الوقت للتعبير عن حبه لـ منى زكي من خلال نشر صور لها من مهرجان الجونة بحساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.



وتبادله منى نفس المشاعر منذ زواجهما في 2002 والذي أنجبت خلاله أبنائءا الثلاثة لي لي و سليم و يونس.



-إليسا وحماقي



تربط النجمة اللبنانية إليسا بالفنان محمد حماقي علاقة صداقة قوية ، فاليسا من مواليد 27 أكتوبر ، اي انها من مواليد النصف الأول من برج العقرب، وحماقي يصادف عيد ميلاده يوم 4 نوفمبر.



وصرح حماقي من قبل انها يحب اليسا كثيرا كفنانة أو انسانة ونجح برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس" في توطيد تلك الصداقة بين حماقي و اليسا بعد أن شاركا في لجنة تحكيم الموسم الرابع.



وخلال حلقات البث المباشر كان حماقي يتغزل في اليسا ويقبل يدها و يدللها ، وعندما زارت اليسا مصر خلال الفترة الماضية كانت تحرص على الالتقاء بحماقي.



-أجمل نجوم العقرب



كيفانش تاتليتوغ، المعروف عربيا باسم مهند التركي، هو أجمل نجوم برج العقرب على الإطلاق ، ولد يوم 27 أكتوبر 1983 بمدينة أضنة بتركيا.



تعرض كيفانش لإصابةٍ خطرة أنهت مسيرته الرياضية في رياضة كرة السلة، عاش كيفانش حالة نفسية صعبة بعد الإصابة التي تعرض لها وتسببت في إنهاء حلمه، وقامت والدته بإرسال مجموعةٍ من صوره إلى إحدى وكالات عارضي الأزياء، وفاز بحائزة افضل عارض أزياء في تركيا عام 2002.



واحترف مجال التمثيل وقدم أول مسلسلاته في الدراما التركية ، نور مع سونجول اودين، وحقق شهرة كبيرة في الشرق الاوسط بسبب جماله الأوروبي الخارق.