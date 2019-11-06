معسكرات وندوات تثقيفية لنشر الأفكار الصحيحة للشباب بالمنيا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، سلسلة من الأنشطة الرياضية خلال شهر أكتوبر عددا من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، حيث تنوعت الأنشطة المنظمة مابين دورات تدريبية وندوات تثقيفية وقوافل رياضية ومشاركة في مهرجانات و مؤتمرات ، وذلك في إطار دعم الأنشطة الرياضية والترفيهية لفئة الشباب والطلاب من أبناء المحافظة وتنمية مهاراتهم.



قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن إدارة الطلائع نفذت معسكرات اليوم الواحد في 5 قرى بمركز المنيا ( دماريس ، الاسماعيلية ، البرجاية ، تله ، صفط الشرقية ) ، حيث تضمنت تقسيم الطلائع إلى ثلاث ورش عمل لدورها في إنشاء جيل واعي صحي وذو فكر مبتكر ومهارات حياتية وسلوكية من الطلائع ، بالإضافة إلى تنظيم ( يوم فى قرية منياوية ) بقرية ريحانة مركز أبوقرقاص للأنشطة الثقافية و الرياضية و الترويحية ، و كذلك المسابقة الفنية ( كنوز مصرية ) فى مجال الموسيقى الوترية و المسرح ، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل لجميع الأنشطة الرياضية وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة للشباب والنشء لإكتشاف وإبراز المواهب الفنية والثقافية والرياضية والابتكارات العلمية والإبداعية والحياتية .



وأوضح أن إدارة البرلمان بالمديرية نفذت البرنامج الموحد الذى تناول عدة موضوعات منها ( المواطنة و الانتماء و التسامح مع الآخرين ) بدير أبو حنس بملوى ، و ( قوة التحفيز وتأثيره الايجابى على الشباب ) بقرية الاسماعيلية بمركز المنيا ، فضلا عن عقد ندوة عن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد ودورة عن دور مؤسسات المجتمع المدني فى دعم البرامج التأهيلية لذوى الاحتياجات الخاصة وتنظيم لقاء نشر الأفكار الصحيحة ومنع انتشار الأفكار الهدامة بمركزى شباب ناصر بملوى و جريس بأبوقرقاص واستكمال تنفيذ برنامج (بالاخلاق نرتقى ) بقرية ريحانة بأبوقرقاص و الاسماعيلية بمركز المنيا .



وأضاف أن إدارة الشباب بالمديرية نفذت مهرجان الفنون الشعبية بمنشأة الساوى مركز العدوة ومهرجان آخر للألعاب الشعبية و البيئية بدير أبو حنس مركز ملوى)، وأقامت ورشة فنية للأشغال اليدوية وورشة عمل عن كيفية كتابة السيناريو و الحوار و ندوة ثقافية حول ( التحديات التى تواجه الأمن الوطنى ) بقرية ريحانة مركز أبوقرقاص و ندوة أخرى حول الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر ومسابقة أدبية فى مجالات الشعر و الزجل عن نصر اكتوبر بمركز شباب المنيا ، ودورة تدريبية عن(قيم وحياة) و( تنمية بشرية ) بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا و مركز شباب شارونة بمغاغة .



كما استكملت إدارة الرياضة المشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى فى العاب ( رفع الأثقال – الملاكمة - المصارعة – تنس الطاولة – التايكوندو – العاب قوى ) ، ومشروع "القرى المحرومة من الخدمات الرياضية " فى 10 مدارس تعليم أساسي ، ونظمت قافلة رياضية بقريتي ريحانة بمركز أبوقرقاص و الاسماعيلية بمركز المنيا ومهرجان تصفيات كرة القدم و تنس الطاولة ، بالإضافة إلى جهود مركز تدريب الفتيات لخماسيات كرة القدم بمراكز شباب البرجاية و دماريس و ماقوسة وديرمواس ونادى الواى بمدينة المنيا .

