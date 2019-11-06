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تعليم

جامعة المنيا تصعد للمربع الذهبي بالبطولة العربية لخماسي كرة القدم

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:19 م
البطولة العربية لخماسي
البطولة العربية لخماسي كرة القدم
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أيمن رياض
تأهل منتخب جامعة المنيا لخماسي كرة القدم إلي الدور ربع النهائي والمربع الذهبي في مسابقة البطولة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات المقامة بجامعة جنوب الوادي خلال الفترة من 2 إلى 7من نوفمبر الجاري، تحت رعاية وزير التعليم العالى، ووزير الشباب والرياضة

وذلك بعد فوزه علي جامعة بني سويف بهدفين مقابل هدف واحد، وبعد صعوده للدور الثمانية بتقدمه وفوزه علي منتخب جامعة المستقبل التي واجهها مساء أمس بركلات الجزاء الترجيحية.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا أن منتخبات الجامعة لخماسي كرة القدم لها تاريخ مشرف خلال مشاركاتها بالبطولة بالأعوام السابقة، مؤكدًا علي أن لاعبونا قدموا مستوى جيدا في المباراة واظهروا روحا رياضية عالية، متمنيًا أن يحقق الفريق مركزًا متميزًا هذا العام في البطولة خلال دورتها الخامسة عشر، ومشيرًا إلي أن الجامعة انتقت أفضل الكوادر الطلابية للمشاركة بالبطولة.

يُشرف على فريق جامعة المنيا كل ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور أحمد بسيوني، مدير إدارة النشاط الرياضي واحمد فهمي مشرف اداري، ويقوم بتدريب الفريق الدكتور مصطفي شادي.
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