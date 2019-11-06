موظف يستولي علي 100 ألف جنيه من شركته ويدعي تعرضه للسرقة بمدينة نصر

لم يجد موظف بشركة وسيلة للتخلص من أزمته المالية سوي قيامه بالاستيلاء علي ١٠٠ الف جنيه من اموال الشركة وادعاء تعرضه للسرقة من قبل مجهولين، حيث نجح رجال المباحث فى كشف لغز الواقعة وتم ضبط المتهم واعاده المبلغ للشركة ، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بعرض المتهم والمسروقات علي النيابة للتحقيق.



تبلغ للمقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر اول من سائق بشركة بالمنطقة قرر بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي 100 ألف جنيه "خاصين بالشركة عمله" من بنك بارض الجولف استقل سيارة أجرة " تاكسى " لتوصيله لشارع عباس العقاد ـ دائرة القسم وعقب نزوله وسيره مترجلًا بشارع عبد الرازق السنهورى بالمنطقة ، فوجئ بدراجة بخارية يستقلها شخصين قام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها المبلغ المالي , ولاذا بالفرار، ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة لم يُستدل على صحة الواقعة ، وبإعادة مناقشة المُبلغ عدل عن أقواله وقرر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية استولى على المبلغ المالي وادعي تعرضه لواقعة السرقة ، تم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه.

