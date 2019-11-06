أحمد عزت: 9 ملايين جنيه أرصدة نقابة العلاج الطبيعي حتى نهاية 2018

قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى: إن كافة أرصدة النقابة حتى نهاية 2018، تبلغ قيمتها 9 ملايين جنيه، من بينهم مليونان لصالح المعاشات، مشيرا إلى أن النقابة حصلت على حوالى 750 ألف جنيه، عائد شهادات قناة السويس.





وأضاف الدكتور أحمد عزت، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج، المنعقدة الآن، أن النقابة تجرى فى الوقت الحالى دراسات اكتوارية لزيادة قيمة المعاشات الشهرية، لافتا إلى أنه أن سعر مقر النقابة بالتجمع الخامس، كان 14 مليون جنيه، إلا أن سعره فى الوقت الحالى 95 مليون جنيه.



