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أخبار البلد

أحمد عزت: 9 ملايين جنيه أرصدة نقابة العلاج الطبيعي حتى نهاية 2018

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:09 م
صدى البلد
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أمل مجدى
قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى: إن كافة أرصدة النقابة حتى نهاية 2018، تبلغ قيمتها 9 ملايين جنيه، من بينهم مليونان لصالح المعاشات، مشيرا إلى أن النقابة حصلت على حوالى 750 ألف جنيه، عائد شهادات قناة السويس.

وأضاف الدكتور أحمد عزت، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج، المنعقدة الآن، أن النقابة تجرى فى الوقت الحالى دراسات اكتوارية لزيادة قيمة المعاشات الشهرية، لافتا إلى أنه أن سعر مقر النقابة بالتجمع الخامس، كان 14 مليون جنيه، إلا أن سعره فى الوقت الحالى 95 مليون جنيه.

وأشار الدكتور أحمد عزت الى ان النقابة تعتمد على الاشتراكات والدمغات العلاجية رغم قيمتهما الضعيفة، فى الوقت الذى تتراوح فيه أرصدة النقابة البنكية من 6 إلى 8 ملايين جنيه، وتدير النقابة العامة 18 نقابة فرعية، ويتم صرف المعاشات والإعانات منها، ومع ذلك فإن النقابة ستطرح زيادة قيمة الإعانات للأعضاء من 20 ألف إلى 30 ألف جنيه.
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