لمدة ساعة يوميا| أبو العينين يطالب بتقديم هذه الفقرة على قنوات صدى البلد

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن الحضارة المصرية تمتلك كنوزا عظيمة وتبهرنا دائما باكتشافات مذهلة.



وأوضح محمد أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي على قناة «صدى البلد»، أن البناء والتعمير المستمر أعداؤه كثيرون ولكن الإنجاز المصرى يفرض نفسه بنتائج وجهود مضنية تدحض أى ادعاءات أو عقبات.



وطالب بـ "ساعة يوميا" على قناة "صدى البلد" تحت عنوان "رؤية مصر الحديثة" يتم خلالها تلقى اتصالات هاتفية من المواطنين من داخل وخارج مصر تتضمن الأفكار والرؤى، على أن يتم نشر هذه الأفكار والرؤى على صفحة "فيسبوك" لإتاحة أكبر فرص من المناقشات والأفكار الثرية.



وأكد أن الإعلام المصري عليه دور كبير فى تقديم نفسه بأفضل صورة وفكر بطرق مبدعة فى توصيل الرسالة الإعلامية للمواطن وتقييم آثارها.

