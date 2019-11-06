القبض على صاحب محل يتاجر فى الأسلحة النارية والبيضاء بالجمالية

ألقى رجال أمن القاهرة القبض علي صاحب محل يتاجر فى الاسلحة النارية والبيضاء بالجمالية.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها أن صاحب محل يحوز أسلحة نارية وبيضاء ومحدثات صوت داخل المحل ملكه بقصد الإتجار.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، تم استهداف المحل بمأمورية أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته علي سلاح ناري ( طبنجة صوت معدلة ) وطبنجة صوت و ١٠٠ طلقة صوت و ٩ سلاح ابيض " مطواة على شكل مسدس " و ٣ قلم ليزر .



اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتولت النيابة العامة التحقيق.

