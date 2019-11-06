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ثقافة

إنشاد دينى وتنورة فى احتفال بيت الفنون بالمولد النبوى

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:23 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يقيم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف، فى الثامنة من مساء غدا الخميس ٧ نوفمبر الجارى على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.

ويقدم البيت برئاسة المخرج عادل عبده، على مدار خمسة أيام من ٧ حتى ١١ نوفمبر الجارى، باقة متنوعة من الفقرات يشارك فيها كوكبة من نجوم الفرق الفنية بالبيت، مخرج منفذ وليد صلاح، ديكور محمد مصطفي، تحت إشراف الفنانة لبني الشيخ مدير القاعة .

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغانى الدينية والمديح النبوى يقدمها ونجوم شعبة الإنشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، كما تقدم فرقة تحت ١٨ برئاسة الفنان وليد طه عرض عرائس، ويقدم الفنانان" خالد زكى وخميس عباس" رقصة الحصان وفقرة التنورة، ويشارك فى الحفل نجوم الفن الشعبى والموال الفنانان فتحي الهواري وسيد السمان.
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