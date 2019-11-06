الدوري السعودي.. النصر يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الفيصلي

يستضيف اليوم فريق النصر السعودي، نظيره الفيصلي في مباراة مؤجلة من الاسبوع 6، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



يدخل النصر المباراة بحظوظ عالية في الفوز، حيث تواجه النصر والفيصلي في 18 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، تمكن النصر من الفوز ب 9 مباريات والتعادل فى 9 مباريات.



ويسعى النصر إلى استكمال سلسلة الانتصارات، حيث فاز في أخر 3 مباريات مباريات متتالية لأول مرة هذا الموسم.



ويحتل النصر المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 17 نقطة، بينما الفيصلي في المركز الرابع بنفس عدد النقاط.



ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 6:55 مساءً، علي أستاد الأمير فيصل بن فهد.

