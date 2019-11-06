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رياضة

معتز البطاوي: نسعى لاستكمال مسيرتنا الناجحة ونركز على مباراة الزرقا القادمة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:22 م
معتز البطاوي
معتز البطاوي
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عبدالله هشام
أكد معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن المباراة القادمة أمام الزرقا في غاية الأهمية بالنسبة للفريق مشيرا إلى أنه لا بديل عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

وأضاف البطاوي في تصريحات خاصة لصدى البلد قائلا: نسعى لاستكمال المسيرة الناجحة في مسابقة دوري القسم الثاني وإن شاء الله نحقق حلم الصعود للدوري الممتاز .

وأكمل: أثق في قدرات اللاعبين والجهاز الفني والتركيز الحالي منصب على مباراة الزرقا التي ستكون صعبة وفي غاية الاهمية خلال مشوارنا ونسعى لاقتناص الثلاث نقاط.

واختتم معتز البطاوي تصريحاته قائلا: "تحقيق الفوز في الثلاث مباريات الأولى يأتي نتيجة لتعب الجميع داخل الفريق تحت قيادة الأستاذ محمد أبو العينين رئيس النادي، والذي وعدناه ببذل أقصى مجهود ونعده بالصعود".

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الاول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني برصيد 9 نقاط بعد الفوز علي الداخلية والنصر وبتروجيت.
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