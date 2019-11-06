حبس سيدة استولت على 2,5 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها

قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية القبض حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معها على خلفية قيامها بالاستيلاء على 2,5 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة مستحضرات التجميل.



تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من ثلاث مواطنين بقيام إحدى السيدات "محددة" بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (2,500,000 - إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه) بقصد توظيفها لهم في مجال تجارة مستحضرات التجميل مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبلغ المستولى عليه.



أكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين أن المشكو في حقها تعمل (مدير مبيعات بإحدى شركات العطور بالإسكندرية - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل)، وقيامها بتلقي المبلغ المالى المشار إليه في غضون عامي 2018-2019.



عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها للواقعة على النحو المشار إليه.