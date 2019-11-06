بروتوكول تعاون بـ400 مليون جنيه فى الغربية لدعم العشوائيات..صور

وقع اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية واللواء علاء أبودنيا مدير الشركة الوطنية للمقاولات والمهندس خالد صديق رئيس جهاز تطوير المناطق العشوائية، بروتوكولا لتطوير المناطق العشوائية بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية بقيمة اجمالية قيمتها 400 مليون جنيه.





وأكد محافظ الغربية أنه تم اعتماد نحو 65 مليون جنيه لتطوير منطقة كندالية عبارة عن 7 عمارات مكونة من 68 وحدة سكنية كما تم اعتماد مبلغ 62 مليون جنيه لتطوير مناطق سوق اللبن وصندفا و أبوشاهين.





من جانبه، أكد المهندس خالد صديق أن المبلغ المرصود للتطوير بالغربية بزيادة نحو 5 أضعاف الاعتمادات السابقة إلى 400 مليون جنيه المرصودة لأعمال التطوير سيخدموا نحو 700 ألف أسرة من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها للوصول بالأسر إلى مستوى معيشة لائق بها ولكي نرتقي بحياة المواطنين والعناية بهم بما يستحقوه مشيرا أن الغربية ستكون مثالا لباقي المحافظات للأعمال التي سيتم تنفيذها.



