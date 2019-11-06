برعاية الأمام الأكبر.. قافلة الأزهر توقع الكشف الطبي على 2858 مواطنا بالمنيا

انتهت القافلة الطبية الشاملة لمحافظة المنيا والتي نظمتها جامعة الأزهر بمستشفى الصدر تحت رعاية الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطبيب شيخ الأزهر الشريف ، و الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر،من أعمالها بعد توقيع الكشف الطبي على 2858 مواطن وتحويل بعض الحالات لمستشفي جامعة الأزهر بأسيوط.
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن تلك القوافل تأتى في إطار التعاون المشترك بين جامعة الأزهر ومحافظة المنيا لتقديم خدمات وأنشطة اجتماعية وتثقيفية وطبية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية داخل القرى الأكثر احتياجًا، وتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأوضحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة ضمت 11 عيادة في جميع التخصصات الطبية حيث تم توقيع الكشف الطبي على 35 حالة جراحة و646 أطفال، 263 جلدية،320 باطنه،40 قلب، 370 صدر، 117 نساء،71 مسالك ،438 رمد، 166 انف وأذن،392 عظام بالإضافة إلى تحويل 40 حالة لاستكمال العلاج بجامعة الأزهر فرع أسيوط .
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن تلك القوافل تأتى في إطار التعاون المشترك بين جامعة الأزهر ومحافظة المنيا لتقديم خدمات وأنشطة اجتماعية وتثقيفية وطبية ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية داخل القرى الأكثر احتياجًا، وتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأوضحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة ضمت 11 عيادة في جميع التخصصات الطبية حيث تم توقيع الكشف الطبي على 35 حالة جراحة و646 أطفال، 263 جلدية،320 باطنه،40 قلب، 370 صدر، 117 نساء،71 مسالك ،438 رمد، 166 انف وأذن،392 عظام بالإضافة إلى تحويل 40 حالة لاستكمال العلاج بجامعة الأزهر فرع أسيوط .
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يذكر أن، القافلة تأتى ضمن الخطة الإستراتيجية للجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر حيث تستهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين مع تقديم العلاج مجانًا علاوة على إجراء امتحانات فورية لمحو الأمية، وعقد ندوات لتوعية المواطنين وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية وتوزيع مساعدات على الحالات الأشد احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية مابين مواد غذائية وبطاطين.