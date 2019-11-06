تعاون بين روتاري مصر ومستثمري 6 أكتوبر لتشغيل 5000 شاب

وقعت المنطقة الروتارية 2451 برئاسة محافظها الدكتور شريف والي بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس الإدارة، للعمل على توفير 5000 فرصة عمل للشباب في المصانع والشركات التابعة للجمعية، يأتي هذا التعاون في إطار حرص الروتاري على السعي لتحقيق أهداف مبادرة "فرصتك" التي أطلقتها خلال العام الجاري تشجيعًا للشباب.





جاء ذلك وسط مشاركة واسعة من الاتحاد النوعي للأندية الروتارية وأعضاء الروتاري وأعضاء جمعية مستثمري السادس، بتنسيق مساعد محافظ نانسي المهدي نادي روتاري القاهرة شرق و ريمون عطا الله رئيس لجنة التشغيل بالجمعية.









ويهدف البرتوكول للمساهمة في دعم خطة الدولة التنموية من خلال العمل على تشغيل 5000 شاب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم وبنى سويف، مع ضمانات توفير كافة الامتيازات المناسبة للعمالة بدأً من وسائل الإنتقال الآمنة وصولًا للتأمينات الإجتماعية والطبية وعقود العمل القانونية والحوافز والأجور المناسبة.





وخلال كلمته أشاد الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، بالجهود التي تبذلها الجمعية دعمًا للشباب خاصة أنها أول جمعيه مستثمرين تم تدشينها في مصر، لافتًا إلى ضرورة التعاون مع الجمعية للمساهمة في توفير الفرص المناسبة للشباب لا سيما وأن هذا الأمر يلقي بظلالة على تحسين الحالة الاقتصادية للأسرة المصرية وبالتالي المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.



