محمد شاكر: الربط الكهربائى العربى يحظى باهتمام الملوك والرؤساء

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الربط الكهربائي العربي الشامل يحظى باهتمام الملوك الرؤساء العرب وذلك باعتباره أحد أهم المشروعات التكاملية التي تمهّد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء وقد تم اعداد دراسة الربط العربي الشامل من قبل المجلس الوزاري بمعاونة البنك الدولي والصندوق العربي من خلال ملاءمة الأطر التشريعية والتنظيمية لتوسيع التبادلات التجارية.



وأشاد شاكر خلال كلمته فى المؤتمر الأول للتبادل التجارى للطاقة فى الوطن العربى بكافة الجهود المبذولة فى سبيل أن يتم تفعيل هذه الوثائق والأطر اللازمة لإقامة سوق عربية مشتركة، مقدمًا الشكرالشكر للبنك الدولى الذى اقترح المبادرة الجديدة (تسيير تنفيذ الاتفاقيات والإسراع في تجارة السوق خلال الفترة :2019-2024) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على دعمه بتحمل نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة ولجنة خبراء الكهرباء وكل من ساهم فى إعداد ومراجعة هذه الوثائق.



وأضاف أن تحقيق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية يتطلب إزالة العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء والبدء في تنفيذ مراحل إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء مع التركيز على فصل مشغلي نظم النقل عن باقي الأنظمة العاملة في مجال الكهرباء بما يتناسب مع سياسات كل دولة لضمان المنافسة والشفافية.



وفى نهاية كلمته أكد الدكتور شاكر علي إلتزام مصر بمواصلة التعاون مع الدول العربية والافريقية وتبادل الخبرات في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة. متقدمًا بوافر الشكر لكل من ساهم فى تنظيم هذا الحدث، ومتمنيًا بأن يكون استكمالًا للجهود المبذولة من أجل تقدم أمتنا العربية بأكملها .



