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محافظات

ضبط 21 طن سلع مجهولة المصدر وتحرير 1797 قضية خلال شهر بالمنيا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:23 م
صدى البلد
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أيمن رياض
تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنيا من ضبط 1797 قضية تموينية خلال شهر أكتوبر الماضي، بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة والطب البيطري ومفتشي الأغذية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار، والحد من ظاهرة تهريب وتجميع السلع المدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء. 

قال العقيد وائل محمد ذكي رئيس قسم مباحث التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 32 قضية تموينية في مجال الغش التجاري، و 683 قضية في مجال الرقابة علي المخابز، و942 في مجال الرقابة علي المحلات العامة، و 26 في مجال تجميع وتهريب السلع التموينية المدعمة، و6 قضايا تجميع وتهريب السلع التموينية والمواد البترولية، و 52 قضية سلع مجهولة المصدر، و56 قضية في مجال سلع اللحوم وبدائلها. 

وأضاف انه تم ضبط 775 لتر بنزين 80، و 1184 لتر سولار ,و 9190 كيلو سكر متنوعة ، و 21656 كيلو سلع متنوعة مجهولة المصدر، 3108 كيلو زيت طعام، و 12684 كيلو دقيق، و 3458 كيلو أرز،و2817 كيلو مكرونة ,و 17885 كيلو أسمدة وأعلاف، و 6479 كيلو سلع متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 2848 كيلو لحوم متنوعة ذبح خارج المجازر، و 89351 عبوة سلع متنوعة مجهولة المصدر، و 6375 عبوة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 8240 علبة سجائر، و 5700 رغيف خبز بلدي مدعم، و 388 بطاقة تموينية، و7302 وحده ادوية , و 27 أسطوانة بوتاجاز.

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