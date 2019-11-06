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رياضة

مفاجأة.. مسئول غاني يعترف: السحر وراء هزيمة مصر 6-1 من غانا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:28 م
مصر وغانا
مصر وغانا
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نور عادل
فجرت تقارير صحفية غانية مفاجأة كبرى حول مباراة منتخب مصر ونظيره الغاني عام 2013 في اطار تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014، والتي انتهت بنتيجة 6-1.

وقال موقع غانا ويب انه بعد مرور 6 سنوات هناك كواليس غير معروفة خلف الخسارة التاريخية للمنتخب المصري على يد منتخب غانا التي جرت في كوماسي، وهي تخص استخدام السحر في تلك المباراة.

واضافت التقارير الصحفية ان متحدثا باسم الاتحاد الغاني، قال ان نائب وزير الرياضة الغاني ويدعى جوزيف يامين، استخدم "ماعيز ميت" كنوع من انواع السحر ضد منتخب مصر.

وأنكر يامين استخراج الماعز بنفسه لكنه أكد الواقعة من خلال تصريحات لموقع غانا ويب، وأضاف أن ذلك تم بعد نصيحة من جانب بعض المستبصرين وذلك لمساعدة النجوم السوداء في الفوز على الفراعنة.

وبحسب التقرير ذاته فإن نائب الوزير أكد أنه كان جزءً من الوفد الذي زار كوماسي من أجل التخطيط للأمر، مضيفًا انه تم اكتشاف جسد الماعز من خلال رجال الشرطة.

وأشار إلى أن أهمية المباراة أجبرته على القيام بالأمر، فيما نفى الوزير معرفته بالأمر نهائيًا.
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