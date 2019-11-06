"منتجي" معرض للمشغولات اليدوية بجامعة الإسكندرية بمشاركة 70 عارضا

انطلقت اليوم الأربعاء فاعليات معرض "منتجي" للمشغولات اليدوية بكلية التربية جامعة الإسكندرية، والذي ينظمه مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية.



وقال الدكتور محمد بلال، مدير مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المعرض يعد الأول هذا العام، ويأتي ضمن خطة الجامعة لنشر فكر وثقافة ريادة الأعمال بين طلابهاK وتوفير مكان لعرض وبيع منتجاتهم الشخصية.



ولفت "بلال" إلى أن المعرض يشارك فيه عدد كبير من الطلاب ضعاف السمع والصم والبكم، فضلا عن 70 عارضًا من كليات "الآداب، والتربية، والتجارة، والزراعة، والتربية النوعية، والفنون الجميلة، والتربية الرياضية للبنات، والتربية للطفولة المبكرة" إلى جانب مركز طه حسين للمكفوفين.



وأضاف مدير مركز التطوير الوظيفي، أن المعرض تضمن مشغولات يدوية عديدة منها "الخزف والمعادن وأشغال فنية ومفروشات منزلية وجلود ولوحات زينة، وزهور صناعية، ورسم، وإكسسوارات، وتطريز، ومنسوجات، وأحذية".



وبدوره، أشار الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية، أن الجامعة تهدف من خلال تنظيم المعرض إلى تشجيع الطلاب أصحاب الإبداعات والابتكارات على الاستمرار في تقديم إنتاجهم، ودمجهم داخل المجتمع، وإقامة مشروعاتهم الخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر.