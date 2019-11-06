Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"منتجي" معرض للمشغولات اليدوية بجامعة الإسكندرية بمشاركة 70 عارضا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:51 م
معرض للمشغولات اليدوية
معرض للمشغولات اليدوية بجامعة الإسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
انطلقت اليوم الأربعاء فاعليات معرض "منتجي" للمشغولات اليدوية بكلية التربية جامعة الإسكندرية، والذي ينظمه مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور محمد بلال، مدير مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بالجامعة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المعرض يعد الأول هذا العام، ويأتي ضمن خطة الجامعة لنشر فكر وثقافة ريادة الأعمال بين طلابهاK وتوفير مكان لعرض وبيع منتجاتهم الشخصية.

ولفت "بلال" إلى أن المعرض يشارك فيه عدد كبير من الطلاب ضعاف السمع والصم والبكم، فضلا عن 70 عارضًا من كليات "الآداب، والتربية، والتجارة، والزراعة، والتربية النوعية، والفنون الجميلة، والتربية الرياضية للبنات، والتربية للطفولة المبكرة" إلى جانب مركز طه حسين للمكفوفين.

وأضاف مدير مركز التطوير الوظيفي، أن المعرض تضمن مشغولات يدوية عديدة منها "الخزف والمعادن وأشغال فنية ومفروشات منزلية وجلود ولوحات زينة، وزهور صناعية، ورسم، وإكسسوارات، وتطريز، ومنسوجات، وأحذية".

وبدوره، أشار الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية، أن الجامعة تهدف من خلال تنظيم المعرض إلى تشجيع الطلاب أصحاب الإبداعات والابتكارات على الاستمرار في تقديم إنتاجهم، ودمجهم داخل المجتمع، وإقامة مشروعاتهم الخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

طه إسماعيل: حسام البدرى عصبي وعليه زيارة بيراميدز لحل أزمة المنتخب

إليسا تهتف على تويتر لطلاب لبنان: أنتم المستقبل الحقيقي ويسقط حكم رجال الدين

كيفية قضاء الصوم لمن أفطر رمضان لعدة سنوات.. اعرف الحكم والكفارة

علا سالم.. مصرية عاشت خائفة بسبب حجابها وانتهت حياتها جثة في منتزه بأمريكا

أحلى من المحلات.. طريقة سريعة لتحضير الشاورما

النقض تؤيد سجن المتهمين من قسم شرطة الجيزة 3 سنوات بسبب وفاة محتجز

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 9 آلاف عام.. مصور سعودي يكشف هياكل غامضة بالمدينة المنورة..صور

هناكل ايه النهاردة .. أرز بالبشاميل والدجاج وملوخية ودبابيس متبلة .. والحلو: مهلبية البطاطا

خطأ طبي يودي بحياة طفل عمره 7 أشهر في استراليا.. صور