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أخبار البلد

عضو مكافحة الهجرة غير الشرعية: 3 حلول تحد من الظاهرة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:47 م
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
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أمينة الدسوقي
قال يحيى أسامة، عضو الأمانة الفنية باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إن الحد من الهجرة الغير الشرعية يتم من خلال ثلاثة حلول أولها يتمثل فى تيسير الهجرة الشرعية وتنقل الأشخاص على نحو منظم، أما الثانى يتطلب خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين.

وتابع يحيى أسامة، خلال ورشة عمل الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة، أن الحل الثالث والأخير يتناول تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعى والاقتصادي والسياسي للجميع،  بغض النظر عن السن والجنس أو الإعاقة او الانتماء العرقي بحلول عام 2030 الأمر الذي يساهم فى الحد من الهجرة غير الشرعية.

وتراجعت بشدة أعداد الذين يعبرون الحدود الأوروبية بشكل غير قانوني في عام 2018، طبقا لإحصائيات وكالة حماية الحدود الأوروبية. وتعد ألمانيا خامس بلد مستقبل للاجئين، وتراجعت أعداد الواصلين لإيطاليا وارتفعت بالنسبة لإسبانيا.

وفي نفس الوقت تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا إلى 57 ألف مهاجر مما جعل طريق الهجرة من المغرب إلى شبه جزيرة إيبيريا الأكثر نشاطا في أوروبا.

وارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان وقبرص عبر ما يسمى طريق شرق البحر المتوسط إلى 56 ألفا معظمهم من أفغانستان وسوريا والعراق.
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