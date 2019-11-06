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برلمان

رئيس نقل البرلمان: ندعم جهود الرئيس في حماية البلاد والحفاظ على مصالح المواطنين

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:48 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أننا جميعا نقف خلف القيادة السياسية، وندعم جهود الرئيس في حماية البلاد والحفاظ على مصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة، برئاسة الدكتور السيد الشريف، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

وقال هشام عبد الواحد: "قدمنا للحكومة كل الدعم والمساندة، وتحملنا عنها النقد من الدوائر الانتخابية"، مشيرا إلى أن الحكومة تتحدث بلغة الأرقام التي لا يفهمها المواطن البسيط.

وأضاف أن المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات، مشيرا إلى أن لجنة النقل لم تكتف بعرض مشكلات القطاع، بينما يتم المقترحات لوضع الحلول وتنظيم العمل وترتيب الأولويات في تنفيذ المشروعات، بما ينعكس بشكل مباشر في الحفاظ على حقوق المواطنين.

وأوضح هشام عبد الواحد أن من بين التوصيات؛ الاهتمام بالطرق الداخلية وتطوير مرفقي المترو والسكة الحديد وتحديد سعر التذكرة، وفقا للخدمة المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعي.

وقال هشام عبد الواحد: "للأسف الحكومة لم تتعامل مع هذه التوصيات"، وأضاف: "نستشعر أن هناك أزمة ثقة بين الحكومة وفئات الشعب المصري بسبب قيام الحكومة بصم آذانها عن أنات هذا الشعب".

وأكد عضو مجلس النواب، أن المواطن ينتظر حقه في الحياة الكريمة، ولا يقف الأمر عند تطوير الخدمات للأجيال القادمة فقط.

من جانبه، علق الدكتور السيد الشريف، وكيل البرلمان رئيس اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، قائلا: "إنت بدأت سخن على الحكومة كده ليه؟".

وأوضح السيد الشريف أن اللجنة تستهدف دراسة كل ما جاء في البرنامج المعروض على البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان والحكومة تحملا المسئولية في مرحلة دقيقة من تاريخ مصر، وهما يعملان من أجل صالح هذا الوطن.
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