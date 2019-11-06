النيابة تقرر دفن جثة طفلة لقيت مصرعها لسقوطها من الطابق الثاني في طنطا

قرر رئيس نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم دفن جثة طفلة لقيت مصرعها لسقوطها من الطابق الثاني بمنزلها لاختلال توازنه وتسليم جثمانه من مشرحة مستشفي المنشاوي العام الى ذويها استعدادا لدفنها بمقابر العائله .



وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أسامة ابو فرد مامور قسم ثان طنطا يفيد بوصول جثة طفلة تدعي وفاء عام ونصف عقب سقوطها من شرفة الطابق الثاني العلوي بمنزل بشارع ٢٥ الكوكاكولا بدائرة القسم.



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي مكان الحادث كما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاوي العام .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

