Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النيابة تقرر دفن جثة طفلة لقيت مصرعها لسقوطها من الطابق الثاني في طنطا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:24 م
محكمة الجنايات
محكمة الجنايات
Advertisements
أحمد على
قرر رئيس نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم دفن جثة طفلة لقيت مصرعها لسقوطها من الطابق الثاني بمنزلها لاختلال توازنه وتسليم جثمانه من مشرحة مستشفي المنشاوي العام الى ذويها استعدادا لدفنها بمقابر العائله .

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أسامة ابو فرد مامور قسم ثان طنطا يفيد بوصول جثة طفلة تدعي وفاء عام ونصف عقب سقوطها من شرفة الطابق الثاني العلوي بمنزل بشارع ٢٥ الكوكاكولا بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي مكان الحادث كما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاوي العام .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع عامل سقط من الطابق الثالث عشر بعمارة سكنية بالمحلة لاختلال توازنه

مصرع طفل سقط من الطابق الثاني بقرية بشبيش بالمحلة

حادث مأساوى.. خلافات "جوز الأم" تدفع طفلا للانتحار بالغربية

حوادث وضحايا.. زوج يمزق جسد محامي مطلقته لحصوله على الحكم ويتهمهما بـ الزنا.. حادث مأساوى.. خلافات «جوز الأم» تدفع طفلاً للانتحار بالغربية

حبس زوج تسبب فى انتحار طفل بسبب أكل الكلاب بالمحلة

مصرع طفلة سقطت من سلم الطابق الثاني بمنزلها في سوهاج

ترشيحاتنا

حرق الكنائس.. قنبلة موقوتة تهدد إثيوبيا

آيات الشفاء من الأمراض المستعصية.. تنهي الآلام

هل الرجل مكلف بـ تحمُّل نفقات حج زوجته أو عمرتها؟ علي جمعة يجيب

تعليق مثير من طه إسماعيل عن أزمة الشارة في المنتخب

بعد وقوع العصا السحرية بيد روسيا.. ما لا تعرفه عن الصاروخ الإسرائيلي

الكركم يعالج المفاصل والعظام وينقص الوزن بإضافته لـ مشروب طبيعي

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه النهاردة .. أرز بالبشاميل والدجاج وملوخية ودبابيس متبلة .. والحلو: مهلبية البطاطا

خطأ طبي يودي بحياة طفل عمره 7 أشهر في استراليا.. صور

آخرهم كاتي بيرى.. سيوة قبلة الرؤساء ومشاهير العالم