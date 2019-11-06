خطأ طبي يودي بحياة طفل عمره 7 أشهر في استراليا.. صور

في واقعة محزنة، توفي طفل أسترالي عمره 7 أشهر بعد أن أخطأ الأطباء في تشخيص إصابته بمرض التهاب السحايا، واعتقدوا أن الأعراض التي يعاني منها سببها "التسنين".



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها إن والدي الطفل قاما باصطحابه إلى مستشفيين في مدينة "برث" الأسترالية، وكذلك إلى عيادة طبية، حيث كان يعاني من طفح جلدي وحمى وألم في الجسد، إلا أن الأطباء قالوا إن ذلك بسبب التسنين، ووصفوا له دواءً مسكنًا وخافضًا للحرارة.



لكن والديه كانا يدركان أن الأمر ليس بهذه البساطة؛ وفي نهاية المطاف، وبعد قيامهما باستشارة طبيب آخر، تم تشخيص إصابة الطفل "مالاكاي بارون"، بمرض التهاب السحايا، وفي ذلك الوقت كان الأوان قد فات لإنقاذه، بحسب ما تبين خلال التحقيق في واقعة وفاته، والذي عُقد يوم الثلاثاء.



الجدير بالذكر أن الطفل قد نُقل في أعقاب ذلك إلى المستشفى مرة أخرى، حيث توفي بسبب مضاعفات ناتجة عن تعفن الدم، وذلك بعد ثلاثة أيام من قيام والديه باصطحابه إلى المستشفى للمرة الأولى.



يشار إلى أن مرض التهاب السحايا هو عبارة عن التهاب في الأغشية الواقية التي تحيط بالمخ والنخاع الشوكي، وهو من الممكن أن يصبح شديد الخطورة في حال لم تتم معالجته على وجه السرعة، حيث قد يتسبب في الإصابة بتسمم الدم، كما يمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في المخ أو الأعصاب.