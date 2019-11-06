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برلمان

رئيس دفاع البرلمان يطالب الحكومة بالسيطرة على الأسعار لتحقيق مصالح البسطاء

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:20 م
اللواء كمال عامر
اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بالبرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طالب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي الحكومة بالسيطرة على الأسعار بما يحقق مصالح البسطاء والاهتمام بخدمات التعليم والصحة وملف مقاومة الفساد ، جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للرد على بيان الحكومة. 

وشدد اللواء كمال عامر على دعم استقرار مصر والتركيز على البناء وتحقيق التقدم والإصلاح الإداري للدولة من خلال عوامل محددة للاختيار.

وأكد على أهمية تحقيق مصالح الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل والاهتمام بمشاكلهم و مواجهة المشاكل الاقتصادية.

وقال همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان أن بعض الوزارات تعمل من خلال الاعلام فقط وهذا يستدعي المحاسبة.

وأضاف:" العلاقة بين الحكومة والبرلمان تكامل وليس تصادما لتحقيق مصلحة الشعب، مشيرا إلى أن أداء بعض الوزارات لا يتواكب مع أداء وتحركات الرئيس".
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