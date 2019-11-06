رئيس دفاع البرلمان يطالب الحكومة بالسيطرة على الأسعار لتحقيق مصالح البسطاء

طالب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي الحكومة بالسيطرة على الأسعار بما يحقق مصالح البسطاء والاهتمام بخدمات التعليم والصحة وملف مقاومة الفساد ، جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للرد على بيان الحكومة.





وشدد اللواء كمال عامر على دعم استقرار مصر والتركيز على البناء وتحقيق التقدم والإصلاح الإداري للدولة من خلال عوامل محددة للاختيار.





وأكد على أهمية تحقيق مصالح الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل والاهتمام بمشاكلهم و مواجهة المشاكل الاقتصادية.





وقال همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان أن بعض الوزارات تعمل من خلال الاعلام فقط وهذا يستدعي المحاسبة.



