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محافظات

شوشة: افتتاح مصنع الرخام يشجع على الاستفادة من ثروات سيناء

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:48 م
صدى البلد
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احمد صالح
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن افتتاح الرئيس السيسي لمصنع الرخام بالجفجافة بمثابة تشجيع لجميع المستثمرين وبداية الاستغلال الأمثل لثروات المنطقة .

وأوضح أن سيناء بها العديد من فرص الاستثمار نظرا لتوافر العديد من الثروات والخامات التعدينية بكميات كبيرة واحتياطيات تكفى العديد من الصناعات لسنوات عديدة .

وأضاف أن المحافظة قامت باعداد أجندة للاستثمار فى مختلف المجالات ويتم عرضها على المستثمرين ورجال الأعمال، مع توفير ضمانات وحوافز استثمارية جديدة والتركيز على القيمة المضافة لهذه الثروات بالاتجاه الى تصنيعها بدلا من تصديرها الى الخارج كمواد خام .

وأكد المحافظ على دور الاستثمار الصناعى الفعال فى تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد القومى وخلق فرص عمل جديدة للشباب، موضحا أنه تم خلال الفترة الماضية عمل العديد من الدراسات والأبحاث بمعرفة الجهات المتخصصة .. حيث تمت دراسة تواجد الخامات المحجرية واحتياطياتها ومواصفاتها ، ويتم التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة والجهات المعنية بهدف تحقيق أفضل استثمار لثروات المحافظة وتوفير فرص العمل لأبنائها .

وأشار المحافظ الى منـطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء السابق اقامتها على مساحة 4480 كيلو مترا مربعا ، والتى تضم صناعات الأسمنت بالاسـتفادة من الخامات الموجودة ولتحقيق الاسـتفادة القصوى منها ، وأن مصنع الجفجافة الذى افتتحه الرئيس بالأمس سيكون اضافة جديدة داعمة للاقتصاد والاستقرار في المنطقة .

وأوضح أن المصنع الجديد مقام على مساحة مليونى متر مربع ويضم 3 خطوط للانتاج ومصنعا للتشغيلات الفنية بطاقة 25 مليون مترا مسطحا سنويا ، ومنطقة تخزين وتداول على مساحة 25 ألف متر مربع .. ويتيح المشروع أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة ، وقد تم تعيينهم من أبناء سيناء ومحافظات ومدن القناة .
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