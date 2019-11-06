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رياضة

الزمالك في ورطة بسبب حمدي النقاز

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:16 م
حمدى النقاز
حمدى النقاز
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القسم الرياضي
قرر مسئولو نادي الزمالك إعادة النظر مرة أخرى في ملف حازم إمام لاعب الفريق والذي كان مرشح للرحيل في يناير المقبل وسط إنتهاء تعاقده مع نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار الإدارة بسبب تذبذب مستوى التونسي حمدي النقاز وعدم وجود بديل في الجبهة اليمنى وهو ما جعلهم في حالة قلق من رحيل حازم إمام وحدوث ثغرة في الجبهة اليمنى خاصة أن الموسم لازال طويلًا والفريق مقبل على ضغط مباريات من كل الجوانب المحلية والقارية.

ولا يمتلك الزمالك في الجبهة اليمنى سوى النقاز وحازم إمام فقط في الوقت الحالي وعدم وجود بدائل نهائيًا، مما دفع الخواجة للاعتماد على بعض اللاعبين الصاعدين في معسكرات الفريق الأخيرة.

وينتهي عقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من يناير المقبل، ولم يفاتحه النادي حتى الآن بشكل رسمي في ملف التجديد.

ويمتلك حازم في جعبته عدة عروض من أندية في الدوري الممتاز الراغبة في ضمه وعلى رأسهم من الاتحاد السكندري.
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