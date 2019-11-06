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أطفال كنوز مصرية يقدمون عروضا مسرحية على مسرح وزارة الشباب والرياضة.. والأمهات: فخورين بيهم

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:00 م
اطفال كنوز مصرية
اطفال كنوز مصرية
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حياة عبد العزيز
بحضور عشرات الأشخاص ما بين مسئولين وأولياء أمور، قامت فرقة "كنوز مصرية" باستعراضات مسرحية لتمثيل مصر، في مسابقة سنوية تحت شعار "أحلامنا"، تتم تحت إشراف الإدارة المركزية للطلائع، ويعد هذا العام السابع لها على التوالي، وتتنافس فيها فرق الطلائع الموهوبين بمراكز الشباب بالمرحلة العمرية من 6 لـ 18 عاما، وهي تعد ركيزة جديدة لرعاية الموهوبين والمبدعين من النشء بمراكز الشباب لمجالات عديدة مثل "الكورال، الموسيقى الوترية، الفن التعبيري، مسرح".

وشاركت العديد من المحافظات هذا العام بمسابقة كنوز وهي "الإسكندرية، والمنيا، والبحيرة، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وأسوان، وقنا، والغربية، والسويس، والدقهلية، وبني سويف".

وكان من أبرز العروض التي أقيمت على المسرح بوزارة الشباب والرياضة؛ مركز شباب دمياط، والذي قام بعرض استعراضي على نغمات أغنية أصالة، والعرض الثاني على فن تعبيري على تكبيرات العيد، ليأتي العرض الأبرز الآخر لمحافظة القاهرة لمركزي شباب المنيل وبولاق الذي قام بعرض تابلوه "نبي مصر" بالزي الهندسي، وتابلوه الدبكة اللبناني، لتكون لجنة التحكيم مكونة من ٣ مسئولين.

وقام الأطفال بارتداء كل الملابس التي تعبر عن مصر، فارتدى البنين بدلة الضباط والجنود، والزي الهندسي، والطبيب، وارتدت الفتيات الزي البدوي، والممرضات، والفساتين.

ومن أهداف هذا العرض المسرحي الذي يقام على مسرح وزارة الشباب والرياضة؛ صقل المواهب الفنية في إطار تنافسي إيجابي تربوي، وتقييم وقياس كفاءة وفعالية الأداء بالشعب الفنية ومتابعة العمل بها، وبث الإبداع الثقافي والفني بين طلائع الفرق الفنية.

وتم الإعلان عن المسابقة بجميع المحافظات من خلال نشرة تفصيلية بموضوعات وشروط وتقنيات الأداء لتوزيعها على الشعب داخل مراكز الشباب، وتم تدريب الفرق بمراكز الشباب على أيدي مدربين متخصصين لجميع المجالات لتقوم المسابقة على مرحلتين، المرحلة الأولى التنافس المحلي بين الطلائع، والمرحلة الثانية التنافس القومي بين الطلائع.

وعبرت والدة أحد الأطفال المشاركين بالعرض عن فرحتها الشديدة بقيام أطفالها بالعروض المسرحية على هذا المسرح العريق، وأكدت حرصها على دعم هذه الأنشطة، وكسر روتين الدراسة، وتنمية مواهب أطفالها.

وقالت والدة طفلين آخرين وعيناها ترقرق بالدموع: "أنا فخورة إني شايفة أولادي على المسرح بملابس علم مصر".
أطفال كنوز مصرية يقدمون عروضا مسرحية على مسرح وزارة الشباب والرياضة.. والأمهات: فخورين بيهم
أطفال كنوز مصرية يقدمون عروضا مسرحية على مسرح وزارة الشباب والرياضة.. والأمهات: فخورين بيهم
أطفال كنوز مصرية يقدمون عروضا مسرحية على مسرح وزارة الشباب والرياضة.. والأمهات: فخورين بيهم
أطفال كنوز مصرية يقدمون عروضا مسرحية على مسرح وزارة الشباب والرياضة.. والأمهات: فخورين بيهم
أطفال كنوز مصرية يقدمون عروضا مسرحية على مسرح وزارة الشباب والرياضة.. والأمهات: فخورين بيهم
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