مسؤولة تونسية: التنمية المستدامة لن تتحقق الإ بأضلاع الهرم الثلاثة

أكدت روضة جيواني مدير إدارة الفقر والسياسات الإجتماعية والاستثمار والتعاون الدولي، إن حل القضايا المجتمعية مثل التعليم والفقر والبطاله يكمن في تفعيل دور المجتمع المدنى.





وأوضحت "جيواني"؛ خلال كلمة لها بجلسة المشاركة الفاعلة بين الحكومات وقطاع العطاء الاجتماعي خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق بدون تكاتف الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى بإعتبارهم عناصر أساسية تشكل هرم التوازن المجتمعي.



