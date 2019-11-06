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أخبار البلد

مسؤولة تونسية: التنمية المستدامة لن تتحقق الإ بأضلاع الهرم الثلاثة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:56 م
جانب من الجلسه بالمؤتمر
جانب من الجلسه بالمؤتمر
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ميس رضا
أكدت روضة جيواني مدير إدارة الفقر والسياسات الإجتماعية والاستثمار والتعاون الدولي، إن حل القضايا المجتمعية مثل التعليم والفقر والبطاله يكمن في تفعيل دور المجتمع المدنى.

وأوضحت "جيواني"؛ خلال كلمة لها بجلسة المشاركة الفاعلة بين الحكومات وقطاع العطاء الاجتماعي خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق بدون تكاتف الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى بإعتبارهم عناصر أساسية تشكل هرم التوازن المجتمعي.

ولفتت إلى تجربة تونس الرائدة في عام 2015، بإشراك المجتمع المدنى الممثل في منظمات تونسية بدورهم في مشاركة حوار مجتمعى يمقراطى سهل عملية انتقال السلطة دون عراك.
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