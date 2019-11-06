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أخبار البلد

نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون الأوروبي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:21 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
استقبل اليوم الأربعاء السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية جورج تسيريتيلي رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوفد المرافق له خلال زيارته إلى القاهرة، وذلك بمشاركة السفير مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والسفير مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية، والسفير مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

وتناول اللقاء بحث سبل تنشيط العلاقات مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما تم استعراض رؤية مصر للتحديات الرئيسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وسبل مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية التي استجدت في ضوء التطورات السياسية المتسارعة فى المنطقة، كما تطرق اللقاء إلى موضوعات إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وحقوق الانسان، والهجرة، فضلًا عن تناول موضوع سد النهضة وتطوراته.

وتتزامن زيارة وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مصر مع ذكرى مرور 25 عامًا على تأسيس الشراكة المتوسطية مع دول جنوب المتوسط (مصر/ الجزائر/ تونس/ المغرب/ الأردن).
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