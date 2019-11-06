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تعليم

حفاظا على الطلاب.. محافظ أسوان يوافق على زيادة مساحة مجمع مدارس أبو الريش

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:17 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
الإهتمام بتلبية المطالب الجماهيرية والاستجابة الفورية للمطالب الملحة يعتبر من أولويات العمل التنفيذى بأسوان، وهو الذي يساهم بدوره في تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وأبنائهم، وخاصة التي تمس مستقبل الطلاب من خلال توفير المناخ الملائم والتسهيلات الممكنة أمام انتظامهم في العملية التعليمية ليحقق كل ذلك التحصيل الدراسى بالشكل المطلوب.

وبحسب بيان، الأربعاء، وافق اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، على زيادة المساحة الجارى تخصيصها لإنشاء مجمع مدارس تعليم أساسى جديد بقرية أبو الريش بحرى تلبية لمطالب أولياء الأمور المتضررين من نقل أبنائهم من المدرسة القديمة والتى تعرضت منذ 3 سنوات لحدوث تصدعات وشروخ تهدد سلامتهم إلى الدراسة فى الفترة المسائية بفصول المعهد الأزهرى بنفس القرية وذلك لحين إنشاء مجمع المدارس.

ومن جانبه أشار المهندس هشام عطية مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسوان إلى أنه بعد موافقة محافظ أسوان ستزيد المساحة المخصصة لمجمع مدارس أبو الريش بحرى للتعليم الأساسى إلى 3373 م2 بدلًا من 2894 م2 بما يساهم فى زيادة عدد الفصول إلى 22 فصل دراسى موزعين على 4 فصول لمرحلة رياض الأطفال و18 فصلا للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية.

وأوضح هشام عطية أنه سيتم رفع كل ذلك لإستصدار قرار تخصيص بالمساحة الكلية لمجمع المدارس من رئيس مجلس الوزراء للبدء الفورى فى إجراءات الطرح والترسية وثم إنشاء مبنى المجمع والذى سيتكون من أرضى و 4 أدوار تضم الفصول وقاعات الأنشطة المختلفة والمعامل والمكاتب الإدارية ودورات المياه العمومية وغيرها من المرافق العامة ، فيما سيكون مجمع المدارس مجاور للمدرسة الثانوية العامة المشتركة لتكتمل المنظومة التعليمية بالقرية مع تخفيف أعباء التنقل للطلاب.

وفي نفس السياق أكد العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان على أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالإستجابة الفورية لشكوى أهالى قرية أبو الريش قبلى من وجود طفح صرف صحى بجوار أسوار مدرسة أبو الريش قبلى الإعدادية مما أدى إلى إعاقة حركة دخول وخروج الطلاب وتهديد سلامتهم تم تشكيل لجنة من مجلس المدينة و الوحدة القروية و شئون البيئة والتى قامت بمعاينة المشكلة ميدانيًا.

وأضاف أيمن رضا بأن اللجنة قامت بتحرير مخالفات بيئية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب بعض المنازل المقامة فى مناطق جبلية أعلى منسوب المدرسة والتى تسببت فى الطفح نتيجة عدم إنتظامهم فى شفط مياه الصرف من البيارات والخزانات الأرضية ، كما أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية وبالتالى تتسرب منها مياه الصرف للمنطقة الموجودة بها المدرسة .

وتابع رئيس مدينة أسوان بأنه تم التنبية على أصحاب هذه المنازل بسرعة إجراء التعديلات الفنية للبيارات لحين دخول خدمة الصرف الصحى للقرية خلال الفترة القادمة ، مؤكدًا على أنه تم فى نفس الوقت بشفط مياه الصرف المتراكمة أمام المدرسة وتسوية الشارع لإعادة حركة دخول وخروج الطلاب مع تسهيل حركة المشاه والمركبات .
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