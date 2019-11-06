غادة عبد الرحيم تشيد بالعروض المبهرة للموسيقى العسكرية المصرية في الصين

وجهت الدكتورة غادة عبد الرحيم مدرس علم النفس الموسيقى بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة وعضو الجمعية البريطانية للعلاج بالموسيقى التحية والتقدير للفريق السيمفوني العسكري المصري بعد تقديم عروضه المتميزة والمبهرة خلال فعاليات المهرجان الدولي السادس للموسيقات العسكرية بمدينة "نانتشانج" الصينية خلال أجواء احتفالية رائعة وإعجاب جماهيري نالت إعجاب وتقدير كبيرين من جميع الحاضرين الذين تفاعلوا مع الفريق المصرى وصفقوا له كثيرا.



وقالت " عبد الرحيم " فى بيان لها اصدرته اليوم ان حضور الفريق المصري وأداؤه الراقي حظى بنشر واسع النطاق عبد وسائل الإعلام الصينية بعد تقديم الفريق المصري للعديد من المعزوفات المصرية والغربية والصينية ومقطوعات من أشهر الألحان العالمية باستخدام الآلات النحاسية والخشبية والإيقاعية إضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين.



ووجهت الدكتورة غادة عبد الرحيم على التحية لجميع الجماهير بمختلف جنسياتها التى تابعت الاحتفالات والأداء الفني والموسيقى رفيع المستوى لفريق الموسيقات العسكرية المصرية أثناء فعاليات المهرجان من خلال عدد من العروض الموسيقية التي كان لها وقع الإبهار على المشاهدين ونالت إشادة وإعجاب كبيرين من جميع العازفين للفرق المشتركة بالمهرجان مشيدة بتقديم الفريق المصرى عددا من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية التي شهدت إقبالا كبيرا وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض.



مؤكدة ان توزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات التي تحكي أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر سيكون له تاثيره الكبير على جذب السياح الصينين لزيارة المعالم والمحافظات والمدن السياحية والأثرية المصرية.



وقالت الدكتورة غادة عبدالرحيم إن مشاركة الفريق المصري في المهرجان يؤكد على أهمية مصر وريادتها الدولية في مختلف الفنون حيث خاصة ان الموسيقات العسكرية المصرية لها سجل حافل من الإنجازات العسكرية والفنية التي تمتد عبر مختلف العصور فضلا عن مساهمتها في الترويج السياحي من خلال العروض الفنية الراقية وإظهار روح الحضارة المصرية من خلال الزي الفرعوني المميز، إضافة إلى دعمها فى نشر رسائل السلام والمحبة وتبادل الثقافات بين الشعوب، من خلال امتزاج الفنون والمشاركة في خلق مناخ فني يتميز بالإبداع مع كافة الدول المشاركة بالمهرجان متوجهة بالتهنئة القلبية لجميع اعضاء الفريق الذين يبهرون العالم كله بادائهم الفنى رفيع المستوى خلال مشاركاتهم المتميزة فى مثل هذه الاحتفالات العالمية.

