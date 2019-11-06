لحظة وصول الأسيرين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي إلى الأردن|شاهد

عرضت قناة «روسيا اليوم» مقطع فيديو للحظة وصول الأسيرين الأردنيين، وهما هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي بعد أن أفرجت عنهما إسرائيل.





وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن وزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي أعلن أن السلطات الإسرائيلية ستفرج، اليوم الأربعاء، عن الأسيرين الأردنيين، هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي.





وخاضت اللبدي ومرعي إضرابا عن الطعام في السجون الإسرائيلية، احتجاجا على اعتقالهما الإداري أثناء توجههما إلى الأراضي الفلسطينية في أغسطس 2019 وسبتمبر 2019 على التوالي، ليعلنا أمس الثلاثاء عن تعليق إضرابهما، بعدما خضعت إدارة السجون لمطالب الإفراج عنهما.



