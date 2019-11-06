Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لحظة وصول الأسيرين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي إلى الأردن|شاهد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:13 م
هبه اللبدي و عبدالرحمن
هبه اللبدي و عبدالرحمن مرعي
Advertisements
قسم التوك شو
عرضت قناة «روسيا اليوم» مقطع فيديو للحظة وصول الأسيرين الأردنيين، وهما هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي بعد أن أفرجت عنهما إسرائيل.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن وزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي أعلن أن السلطات الإسرائيلية ستفرج، اليوم الأربعاء، عن الأسيرين الأردنيين، هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي.

وخاضت اللبدي ومرعي إضرابا عن الطعام في السجون الإسرائيلية، احتجاجا على اعتقالهما الإداري أثناء توجههما إلى الأراضي الفلسطينية في أغسطس 2019 وسبتمبر 2019 على التوالي، ليعلنا أمس الثلاثاء عن تعليق إضرابهما، بعدما خضعت إدارة السجون لمطالب الإفراج عنهما.

كما شهدت العلاقات الأردنية الإسرائيلية مؤخرا توترا، وصل إلى حد استدعاء الأردن لسفيره في تل أبيب للتشاور.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنقل أسيرين فلسطينيين مضربين عن الطعام إلى المستشفى

الأردن يستدعي سفيره في تل أبيب

بعد استدعاء سفيره من تل أبيب.. السلطات الأردنية تلقي القبض على مواطن إسرائيلي

الأردن: سنتخذ كافة الإجراءات ضد تل أبيب لحين الإفراج عن مواطنينا

الأردن تستدعي سفيرها في تل أبيب.. اعرف السبب

وزير أردني يعلن موعد إطلاق سراح إسرائيل لمواطنيه

ترشيحاتنا

مروض الوحوش الشهير.. وفاة مدرب الأسود محمد الحلو

هنفطر إيه النهاردة .. فول بالكركم والكمون وسلطة جرجير بالجبنة وشاي ماليزي

غانا ويب: استخدمنا السحر الأسود للتفوق على المنتخب المصري عام 2013

بعد العثور على جثتها متحللة فى الحوامدية.. زوج الضحية يعترف بتفاصيل الواقعة

كيفية قضاء الصوم لمن أفطر رمضان لعدة سنوات.. اعرف الحكم والكفارة

حكم تقديم الطعام في العزاء.. الإفتاء: يَحرُم في حالتين ويكره على هذه الصورة

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه النهاردة .. أرز بالبشاميل والدجاج وملوخية ودبابيس متبلة .. والحلو: مهلبية البطاطا

خطأ طبي يودي بحياة طفل عمره 7 أشهر في استراليا.. صور

آخرهم كاتي بيرى.. سيوة قبلة الرؤساء ومشاهير العالم