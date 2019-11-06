لا شيء يستمر .. نوال الزغبي وحسين الجسمي يثيران الجدل عبر تويتر

دائما ما يحرص النجوم بمشاركة متابعيهم بمواقع التواصل الاجتماعي أقوال مأثورة اثارت اعجابهم تعبر عن وجهة نظرهم في الحياة، ولكن الصدفة جعلت نوال الزغبي و حسين الجسمي يغردان بنفس المقولة في نفس التوقيت.



كتب حسين الجسمي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر : لا شيء يستمر إن لم يكن متبادل"، وبعده بساعات نشرت نوال الزغبي صورة لها مقترنة بتلك المقولة.



وهو الأمر الذي أثار حيرة رواد تويتر هل الصدفة جعلت كل منهما يغرد بهذه المقولة أم أن تعرضا لمواقف متشابهة.



وتستعد نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، فيما طرح حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان لا تجامل.