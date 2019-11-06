Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لا شيء يستمر .. نوال الزغبي وحسين الجسمي يثيران الجدل عبر تويتر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:19 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
Advertisements
شروق ابراهيم
دائما ما يحرص النجوم بمشاركة متابعيهم بمواقع التواصل الاجتماعي أقوال مأثورة اثارت اعجابهم تعبر عن وجهة نظرهم في الحياة، ولكن الصدفة جعلت نوال الزغبي و حسين الجسمي يغردان بنفس المقولة في نفس التوقيت.

كتب حسين الجسمي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر : لا شيء يستمر إن لم يكن متبادل"، وبعده بساعات نشرت نوال الزغبي صورة لها مقترنة بتلك المقولة.

وهو الأمر الذي أثار حيرة رواد تويتر هل الصدفة جعلت كل منهما يغرد بهذه المقولة أم أن تعرضا لمواقف متشابهة.

وتستعد نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، فيما طرح حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان لا تجامل.
لا شيء يستمر .. نوال الزغبي وحسين الجسمي يثيران الجدل عبر تويتر
لا شيء يستمر .. نوال الزغبي وحسين الجسمي يثيران الجدل عبر تويتر
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد سنوات من الخلافات.. إليسا ونوال الزغبي تلتقيان في عزاء سيمون أسمر

بعد خلافات طويلة.. شاهد اليسا ونوال الزغبي يتعانقان

أول تعليق من نوال الزغبي على الصلح مع إليسا .. فيديو

إليسا ونوال الزغبي تعيدان متابعة بعضهما على تويتر

ترشيحاتنا

علا سالم.. مصرية عاشت خائفة بسبب حجابها وانتهت حياتها جثة في منتزه بأمريكا

مروض الوحوش الشهير.. وفاة مدرب الأسود محمد الحلو

طريقة عمل باذنجان بانية بشكل جديد

الكركم يعالج المفاصل والعظام وينقص الوزن بإضافته لـ مشروب طبيعي

مفاجأة.. مسئول غاني يعترف: السحر وراء هزيمة مصر 6-1 من غانا

شاهد بالصور.. مرحاض ذهبي مرصع بـ40 ألف ماسة للبيع مقابل هذا السعر

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه النهاردة .. أرز بالبشاميل والدجاج وملوخية ودبابيس متبلة .. والحلو: مهلبية البطاطا

خطأ طبي يودي بحياة طفل عمره 7 أشهر في استراليا.. صور

آخرهم كاتي بيرى.. سيوة قبلة الرؤساء ومشاهير العالم