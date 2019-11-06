ندوات لطلاب المدارس لرفع الوعي السياحي بالمنيا.. صور

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الإدارة العامة للسياحة بالديوان العام بدأت في تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية عن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة بعدد من المدارس الإعدادية والثانوية، وذلك في إطار رفع مستوى الوعي الآثرى والسياحي لدى طلاب المدارس ودعم وتنشيط السياحة الداخلية.



وأوضح الدكتور ثروت الازهرى مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة أن أعمال الندوات بدأت في مدرستي المنيا الثانوية الجديدة بنات ومدرسة كفر المنصورة الإعدادية بنات بحضور الدكتورة نيفين ناجى والدكتور محمد فرغل، حيث تم تقديم شرح وافى حول المناطق الأثرية بالمحافظة وما تحويه من معالم وكنوز أثرية تركها لنا أجدادنا من القدماء المصريين، كما تم عقد مسابقات ثقافية وتقديم جوائز عينية وتوزيع كتيبات سياحية على الطالبات إلى جانب تنظيم معرض للوحات الفنية من عمل الطالبات في إطار اكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم.



وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس ، ومنطقة آثار الاشمونين وهي تقع علي بعد 8 كم شمال غرب مركز ملوي ، وكذلك منطقة آثار بني حسن وهي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم تلك المنطقة 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى لحكام مقاطعة الغزال وتحمل بعض المقابر الكبيرة نقوش السيرة الذاتية لصاحبها مع مشاهد من الحياة اليومية والحرب و الصيد و الرياضة.



كما تضم محافظة المنيا احد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير وبها كنيسة «السيدة العذراء»، إحدى أقدم الكنائس الأثرية في مصر ، وكذلك منطقة اثار البهنسا ، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة ،عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني ، كما شهدت صفحات مجيدة من تاريخ الفتح الإسلامي لمصر ،حيث يُطلق عليها مدينة الشهداء ، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.



