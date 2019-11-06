وزير شئون النواب: الأسعار بدأت في التحسن والدولار انخفض والاحتياطي النقدي يتحسن

قال وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تخدم الجيل الحالي والأجيال القادمة، والبلد بدأ في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بدليل أن الأسعار بدأت في التحسن والدولار بدأ بالانخفاض والاحتياطي النقدي بدأ في التحسن، وتصنيف مصر الدولي ارتفع بالمؤشرات الاقتصادية العالمية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الرد على بيان الحكومة، برئاسة النائب سيد الشريف، وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة، وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، ومن المتوقع أن تعد اللجنة الخاصة برئاسة سيد الشريف تقريرًا عن البيان لعرضه على المجلس فى جلسة عامة.



وأضاف وزير شئون مجلس النواب، أن الشهر العقاري كان فيه عقبات خاصة بنقل الموظفين، ولكن رئيس الوزراء تدخل في هذا الملف بنفسه وأصدر توجيهات لجميع الوزراء الذي صدر بها توجيه بنقل أحد موظفيها للشهر العقاري بتنفيذ هذا الأمر فورا، مشيرا إلى أنه من المتوقع تغذية الشهر العقاري بـ1000 موظف جديد سينتقلون للعمل هناك بنفس درجاتهم الوظيفية بشكل يساهم في حل جذري للمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع.



وحول الأجندة التشريعية للحكومة، قال المستشار عمر مروان إن أكثر من 96% من القوانين التي أصدرها البرلمان كانت مقدمة من الحكومة، وخلال دور الانعقاد الخامس قدمت الحكومة فقط 63 تشريعا، فالبرلمان دعم الحكومة في مهمة الإصلاح الاقتصادية من خلال إصدار هذه الأجندى التشريعية والتي ساعدت على تنفيذ برنامجها الإصلاحي، فالتعامل الجريء مع هذه التشريعات والمواضيع ساعد الحكومة كثير، وتبني أشياء كان يتم التهرب منها قديما، فالمواجهة الجذرية أفضل بكثير من المسكنات والتي كانت بخلاف أنها نفسها قصير تؤدي في النهاية لعواقب وخيمة.

