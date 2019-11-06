الخشت : ندوة حول قيم النزاهة والشفافية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية .. فيديو

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ان اليوم تم تنظيم ندوة حول قيم النزاهه والشفافيه ومخاطر الفساد بالتعاون مع الرقابة الإدارية.



وأضاف «الخشت» فى حواره ببرنامج "صباحك مصري " المذاع على فضائية "ام بى سى مصر" أن مفهوم مكافحة الفساد و العقاب عليه تسبقها مرحلة الوقاية ومحاولة رفع وتحسين اداء الجهاز الادارى لمنع الفساد عن أكبر عملية تحول رقمي بالجامعات المصرية .



من جانبه أشار الدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامى لرئيس جامعة القاهرة، إلى أن الشخص الإيجابي عند رؤية الفساد حوله يبحث عن الجهة المسؤولة لتبليغها، موضحًا ان الفساد يعطل التنمية والتطور ويزيد من الفقر والمعوقات بالمجتمع .



فيما أوضح اللواء هشام زغلول مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، أنه من الضروري نقل فكر مكافحة الفساد لدى الجيل الجديد من الشباب، لافتًا ان الشعب يتعاون مع الأجهزة المعنية لمكافحة الفساد .